Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Доступ к подозреваемым в Москве ограничат из-за карантина

Это снизит возможность контролировать соблюдение прав находящихся в СИЗО граждан
Константин Гликин
Сергей Портер / Ведомости

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило об ограничении работы СИЗО столицы: с 19 октября 2020 г. «и до особого указания» будут «введены режимно-ограничительные мероприятия», говорится в сообщении ведомства. Причиной для таких мер стало «распространение новой коронавирусной инфекции и рост уровня заболеваемости в городе Москве». Все подозреваемые после прохождения 14-дневного карантина в СИЗО-7 в Капотне, если у них будут отрицательные тесты на коронавирус, будут распределены по другим изоляторам. Еще одной мерой, о которой сообщила ФСИН, будет увеличение числа судебных заседаний с использованием средств видеоконференцсвязи, чтобы подозреваемые СИЗО не покидали.

Другие меры противодействия коронавирусу затронули свидания с находящимися в СИЗО: все встречи временно приостановлены. На этот период не смогут посещать изоляторы в том числе члены общественных наблюдательных комиссий, которые, как правило, имеют беспрепятственный доступ к подозреваемым и могут обсуждать с ними бытовые вопросы и спрашивать о возможном нарушении прав при содержании граждан под стражей.

Адвокаты, как и следователи, смогут общаться с гражданами, но только при одном условии: через стекло.

Во ФСИН указывают, что все эти меры «продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО».

Ранее по теме: Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в СИЗО и колониях

«Я как гражданин с большим пониманием отношусь к карантинным мерам, но если мы говорим о праве на защиту, то его должно обеспечивать государство, и если случается форс-мажор с подозреваемым в СИЗО, то это проблемы государства», – говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По его данным, проблем с передачами в СИЗО пока нет, но адвокатам получить доступ к подзащитным стало уже намного сложнее. Он отметил, что теперь надо рассматривать выбор иных мер пресечения, активнее применять домашний арест и залог с учетом новых обстоятельств. Адвокат надеется на то, что постепенно система адаптируется к обстоятельствам пандемии и ограничения будут ослаблены.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отмечает, что из-за новых ограничений серьезно осложнится возможность контролировать соблюдение прав находящихся в СИЗО граждан. Еще одна проблема, по его мнению, заключается в более жестких правилах работы сотрудников изоляторов, которые переведены на двухнедельный график работы. Из-за долгого пребывания сотрудников в изоляторах, по его мнению, могут возникать конфликты между ними и подозреваемым. Мельников отметил, что альтернативой столь жестких мер ФСИН могли бы стать новые правила посещения СИЗО для граждан: «Я считаю, что надо было использовать специальные защитные костюмы и при необходимости их обрабатывать».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных