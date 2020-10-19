Доступ к подозреваемым в Москве ограничат из-за карантина

«Я как гражданин с большим пониманием отношусь к карантинным мерам, но если мы говорим о праве на защиту, то его должно обеспечивать государство, и если случается форс-мажор с подозреваемым в СИЗО, то это проблемы государства», – говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По его данным, проблем с передачами в СИЗО пока нет, но адвокатам получить доступ к подзащитным стало уже намного сложнее. Он отметил, что теперь надо рассматривать выбор иных мер пресечения, активнее применять домашний арест и залог с учетом новых обстоятельств. Адвокат надеется на то, что постепенно система адаптируется к обстоятельствам пандемии и ограничения будут ослаблены.