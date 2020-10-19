Доступ к подозреваемым в Москве ограничат из-за карантина

Доступ к подозреваемым в Москве ограничат из-за карантинаЭто снизит возможность контролировать соблюдение прав находящихся в СИЗО граждан
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило об ограничении работы СИЗО столицы: с 19 октября 2020 г. «и до особого указания» будут «введены режимно-ограничительные мероприятия», говорится в сообщении ведомства. Причиной для таких мер стало «распространение новой коронавирусной инфекции и рост уровня заболеваемости в городе Москве». Все подозреваемые после прохождения 14-дневного карантина в СИЗО-7 в Капотне, если у них будут отрицательные тесты на коронавирус, будут распределены по другим изоляторам. Еще одной мерой, о которой сообщила ФСИН, будет увеличение числа судебных заседаний с использованием средств видеоконференцсвязи, чтобы подозреваемые СИЗО не покидали.
Другие меры противодействия коронавирусу затронули свидания с находящимися в СИЗО: все встречи временно приостановлены. На этот период не смогут посещать изоляторы в том числе члены общественных наблюдательных комиссий, которые, как правило, имеют беспрепятственный доступ к подозреваемым и могут обсуждать с ними бытовые вопросы и спрашивать о возможном нарушении прав при содержании граждан под стражей.
Адвокаты, как и следователи, смогут общаться с гражданами, но только при одном условии: через стекло.
Во ФСИН указывают, что все эти меры «продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО».
«Я как гражданин с большим пониманием отношусь к карантинным мерам, но если мы говорим о праве на защиту, то его должно обеспечивать государство, и если случается форс-мажор с подозреваемым в СИЗО, то это проблемы государства», – говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По его данным, проблем с передачами в СИЗО пока нет, но адвокатам получить доступ к подзащитным стало уже намного сложнее. Он отметил, что теперь надо рассматривать выбор иных мер пресечения, активнее применять домашний арест и залог с учетом новых обстоятельств. Адвокат надеется на то, что постепенно система адаптируется к обстоятельствам пандемии и ограничения будут ослаблены.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отмечает, что из-за новых ограничений серьезно осложнится возможность контролировать соблюдение прав находящихся в СИЗО граждан. Еще одна проблема, по его мнению, заключается в более жестких правилах работы сотрудников изоляторов, которые переведены на двухнедельный график работы. Из-за долгого пребывания сотрудников в изоляторах, по его мнению, могут возникать конфликты между ними и подозреваемым. Мельников отметил, что альтернативой столь жестких мер ФСИН могли бы стать новые правила посещения СИЗО для граждан: «Я считаю, что надо было использовать специальные защитные костюмы и при необходимости их обрабатывать».