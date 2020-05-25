Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в СИЗО и колониях
Проект «Серая зона», основанный российскими правозащитниками и адвокатами, собрал в интерактивную карту данные по распространению респираторных заболеваний в колониях и следственных изоляторах (СИЗО). Помимо официальных данных в карте учитываются сообщения осужденных и их родственников – при условии подтверждения несколькими источниками. По каждому полученному сообщению «Серая зона» направляет запрос в прокуратуру и управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений.
«Никто не приговорен ни одним судом к тому, чтобы его оставили без медицинской помощи, тем более в условиях глобальной эпидемии. Мы уверены, что именно сейчас, как никогда, все данные должны быть открыты и доступны», – говорится на сайте проекта prisonmap.info.
В создании карты участвовали несколько правозащитных организаций из разных регионов: фонд «Общественный вердикт», санкт-петербургский «Гражданский контроль», Московская Хельсинкская группа, Уральская правозащитная группа и Центр содействия международной защите, а также адвокаты Ирина Бирюкова, Вера Гончарова, Мария Серновец, Каринна Москаленко и юрист ассоциации «Правовая основа» Яна Гельмель.
По последним данным ФСИН, заболевание COVID-19 выявлено у 980 сотрудников службы и 238 заключенных. Ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано в учреждениях ФСИН на территории 48 регионов, сообщили в ведомстве. С момента предыдущей публикации данных по заболеваемости коронавирусной инфекцией 13 мая выздоровели 405 сотрудников службы и 87 заключенных.