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Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в СИЗО и колониях

Ведомости

Проект «Серая зона», основанный российскими правозащитниками и адвокатами, собрал в интерактивную карту данные по распространению респираторных заболеваний в колониях и следственных изоляторах (СИЗО). Помимо официальных данных в карте учитываются сообщения осужденных и их родственников – при условии подтверждения несколькими источниками. По каждому полученному сообщению «Серая зона» направляет запрос в прокуратуру и управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений.

«Никто не приговорен ни одним судом к тому, чтобы его оставили без медицинской помощи, тем более в условиях глобальной эпидемии. Мы уверены, что именно сейчас, как никогда, все данные должны быть открыты и доступны», – говорится на сайте проекта prisonmap.info.

В создании карты участвовали несколько правозащитных организаций из разных регионов: фонд «Общественный вердикт», санкт-петербургский «Гражданский контроль», Московская Хельсинкская группа, Уральская правозащитная группа и Центр содействия международной защите, а также адвокаты Ирина Бирюкова, Вера Гончарова, Мария Серновец, Каринна Москаленко и юрист ассоциации «Правовая основа» Яна Гельмель.

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По последним данным ФСИН, заболевание COVID-19 выявлено у 980 сотрудников службы и 238 заключенных. Ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано в учреждениях ФСИН на территории 48 регионов, сообщили в ведомстве. С момента предыдущей публикации данных по заболеваемости коронавирусной инфекцией 13 мая выздоровели 405 сотрудников службы и 87 заключенных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных