Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в СИЗО и колониях

«Никто не приговорен ни одним судом к тому, чтобы его оставили без медицинской помощи, тем более в условиях глобальной эпидемии. Мы уверены, что именно сейчас, как никогда, все данные должны быть открыты и доступны», – говорится на сайте проекта prisonmap.info.