Правительство направило 5 млрд рублей на выплаты медикам силовых ведомств
Правительство России выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей на выплаты медицинскому персоналу, работающему в силовых министерствах и ведомствах. Распоряжение о выделении средств опубликовано на сайте правительства.
Средства предназначаются на стимулирующие выплаты медикам, которые работают в учреждениях, подчиненных Министерству обороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН России, управлению делами президента. Получатели выплаты, согласно распоряжению, должны принимать участие в лечении заболевших коронавирусной инфекцией с апреля по июнь 2020 г. Минобороны получит самую большую сумму — 2,77 млрд рублей. Росгвардии выделили около 93 млн рублей, ФМБА — 751,4 млн, ФСБ — 334 млн, ФСИН — почти 661 млн, управлению делами президента — около 195 млн.
8 апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. 10 мая правительство России распределило между регионами 12 млрд руб., выделенных на доплаты медикам. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
По официальным данным Минобороны на 12 мая, COVID-19 врачи выявили у 1709 военнослужащих, 1205 курсантов и слушателей военных учебных заведений, 308 воспитанников довузовских заведений (суворовцев, нахимовцев и кадетов) и 389 человек гражданского персонала, т. е. всего у 3611 человек. Из этого числа 1393 человека уже выздоровели. Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 242 000 человек, по данным федерального оперштаба на 13 мая. Вылечились чуть более 48 000 пациентов, умерли свыше 2200 заразившихся. В мире COVID-19 заболели почти 4,3 млн человек, выздоровели — более 1,5 млн пациентов, умерли — около 293 000 заболевших.