Правительство направило 5 млрд рублей на выплаты медикам силовых ведомств

По официальным данным Минобороны на 12 мая, COVID-19 врачи выявили у 1709 военнослужащих, 1205 курсантов и слушателей военных учебных заведений, 308 воспитанников довузовских заведений (суворовцев, нахимовцев и кадетов) и 389 человек гражданского персонала, т. е. всего у 3611 человек. Из этого числа 1393 человека уже выздоровели. Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 242 000 человек, по данным федерального оперштаба на 13 мая. Вылечились чуть более 48 000 пациентов, умерли свыше 2200 заразившихся. В мире COVID-19 заболели почти 4,3 млн человек, выздоровели — более 1,5 млн пациентов, умерли — около 293 000 заболевших.