Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Министерство обороны России сообщило вечером 26 апреля, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в подведомственных ему структурах превышает 1000 человек.
В том числе заболели 874 военнослужащих, 192 преподавателя и воспитанника суворовских и нахимовских училищ и 245 гражданских служащих Минобороны. Из этого числа, согласно сообщению, в военных и гражданских госпиталях находятся более 650 человек.
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
24 апреля Пентагон признал, что коронавирусной инфекцией заболело более 10 000 военнослужащих и гражданских служащих вооруженных сил США.