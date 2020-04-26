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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ведомости

Министерство обороны России сообщило вечером 26 апреля, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в подведомственных ему структурах превышает 1000 человек.

В том числе заболели 874 военнослужащих, 192 преподавателя и воспитанника суворовских и нахимовских училищ и 245 гражданских служащих Минобороны. Из этого числа, согласно сообщению, в военных и гражданских госпиталях находятся более 650 человек.

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.

24 апреля Пентагон признал, что коронавирусной инфекцией заболело более 10 000 военнослужащих и гражданских служащих вооруженных сил США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных