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Назначение мэров не делает их эффективными

Это показало сравнительное исследование назначенцев и избранных
Глеб Мишутин
Максим Стулов / Ведомости

Замена избираемых населением мэров на назначаемых сити-менеджеров не дала большей эффективности в работе муниципальных органов власти. К такому выводу в своем исследовании пришли политологи Кирилл Казанцев и Александра Румянцева из Центра перспективных управленческих решений. В работе «От избрания к назначению. Оценка эффекта смены модели управления муниципалитетами в России» они опирались на анализ большого массива данных об экономике и социальной сфере муниципальных образований.

Исследование проводилось по методу difference-in-difference. Как пояснил «Ведомостям» Казанцев, такая модель позволила прямо выявить причинно-следственные связи в исследуемой области. Показатели избираемых и назначаемых мэров сравнивались между собой. Как пишут авторы, проект «сити-менеджера» – т. е. профессионального управленца, которого выбирают исключительно из-за его навыков, – был заимствован у США. Предполагалось, что управляемые ими встроенные в единую вертикаль власти муниципалитеты будут более эффективными. Подчинить муниципальные органы властям, в том числе региональным, действительно удалось начиная с 2003 г. Тем не менее к росту эффективности муниципалитетов это не привело. Сити-менеджеры склонны отчитываться перед региональными властями и местными советами депутатов, а не перед народом. Такое изменение приоритетов оказывает свое влияние на социально-экономическую динамику. Например, в бюджете муниципалитетов заметно снижение расходов на образование, ЖКХ, социальную сферу и содержание работников. Так, расходы на ЖКХ упали на 18–30%, а муниципальные расходы в целом – на 6%. Замена избираемых мэров – их в России осталось всего 13% – на назначаемых также не помогла улучшить качество инфраструктуры или решить острые социальные проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных