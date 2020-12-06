Назначение мэров не делает их эффективными

Исследование проводилось по методу difference-in-difference. Как пояснил «Ведомостям» Казанцев, такая модель позволила прямо выявить причинно-следственные связи в исследуемой области. Показатели избираемых и назначаемых мэров сравнивались между собой. Как пишут авторы, проект «сити-менеджера» – т. е. профессионального управленца, которого выбирают исключительно из-за его навыков, – был заимствован у США. Предполагалось, что управляемые ими встроенные в единую вертикаль власти муниципалитеты будут более эффективными. Подчинить муниципальные органы властям, в том числе региональным, действительно удалось начиная с 2003 г. Тем не менее к росту эффективности муниципалитетов это не привело. Сити-менеджеры склонны отчитываться перед региональными властями и местными советами депутатов, а не перед народом. Такое изменение приоритетов оказывает свое влияние на социально-экономическую динамику. Например, в бюджете муниципалитетов заметно снижение расходов на образование, ЖКХ, социальную сферу и содержание работников. Так, расходы на ЖКХ упали на 18–30%, а муниципальные расходы в целом – на 6%. Замена избираемых мэров – их в России осталось всего 13% – на назначаемых также не помогла улучшить качество инфраструктуры или решить острые социальные проблемы.