КС позволил правительству России не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрд

КС позволил правительству России не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрдРазъяснение суда вышло перед разбирательством дела ЮКОСа в Верховном суде Нидерландов
Согласно решению Конституционного суда (КС) правительство России имеет возможность не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, которые были присуждены к выплате по результатам рассмотрения их иска в международном арбитраже в Гааге в 2014 г., и $7 млрд присужденных позже пеней. За разъяснением норм закона «О международных договорах России», на основании которого проходило разбирательство, в КС обратилось правительство России. Решение КС в закрытом режиме было принято 24 декабря, а опубликовано 25 декабря.
В определении КС дает официальное разъяснение собственного постановления от 27 марта 2012 г. № 8-П, которое касалось трактовки отдельных положений закона «О международных договорах России». Тогда КС, рассматривая другой вопрос (связанный с договором по Таможенному союзу), разрешил российским властям временно применять нератифицированные и не вступившие в силу международные соглашения.
Теперь же КС решил, что временное применение положений международного договора не допускается, если договор предусматривает обязательную компетенцию международного арбитража по разрешению споров между государством и иностранными инвесторами, которые работают на территории России. Даже если международный договор был опубликован, без принятия закона о его ратификации согласия правительства недостаточно для применения положений договора, предусматривающих передачу споров между Россией и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража, говорится в определении КС. Это следует в том числе из закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», говорится в определении КС.
Одна из поправок к Конституции 2020 г. предусмотрела для КС право объявить решение международного арбитража недействительным, говорит эксперт по международному праву Григорий Вайпан, но в данном случае было решено пойти другим путем: «Правительство обратилось за разъяснением постановления КС 2012 г., и суд спустя восемь лет добавил в него оговорку, что временное применение международных договоров возможно, но за исключением случаев, когда речь в них идет об изменении подсудности споров».
«Мы и раньше, до решения [КС], не должны были ничего выплачивать. Ратификации не было. Это исключительная компетенция Федерального собрания <...> Парламент не давал полномочий правительству на изменение подсудности».
Постановление КС 2012 г. разрешало временно применять нератифицированные и не вступившие в силу международные договоры, решение распространялось и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который без ратификации временно применялся с 1994 г. На основании этого договора, предусматривающего право инвестора обратиться в международный арбитраж, арбитраж в Гааге в 2014 г. и взыскал с России по искам экс-акционеров ЮКОСа $50 млрд, напоминает Вайпан. Во время процесса бывшие акционеры ЮКОСа указывали в пресс-релизах, что Россия согласилась с временным применением ДЭХ в соответствии с 45-й статьей договора и, соответственно, с 26-й статьей, предполагающей разрешение спора в международном арбитраже.
Сейчас решение арбитража в Гааге оспаривается Россией в государственных судах Нидерландов, т. е. по месту нахождения международного арбитража. В 2016 г. окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале 2020 г. уже апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда. Маневр с разъяснением КС приурочен к разбирательству в третьей инстанции – Верховном суде Нидерландов, говорит Вайпан. Впрочем, вряд ли это укрепит позицию российского правительства, считает он: «КС в 2020 г. не может отменить согласие применять без оговорок Договор к Энергетической хартии, подписанный правительством в 1994 г.».
Новое разъяснение прямо противоположно данному судом в 2012 г., когда КС рассматривал дело о применимости международных договоров, отмечает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов: «Согласно ст. 125 Конституции РФ, КС разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ.
Однако Венская конвенции о международных договорах 1969 г. предусматривает, что государство-участник, которое согласилось на обязательность для него международного соглашения, не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им такого соглашения». Именнов подчеркивает, что основной принцип действия закона во времени – распространение его на отношения, возникшие после введения его в действие: «Законодатель вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими правовые последствия, которые возникли до введения соответствующих норм в действие, т. е. придать закону обратную силу.
Но придание обратной силы закону рассматривается в качестве исключения из общего правила». Обратная сила закона применяется преимущественно в отношениях, которые возникают между индивидом и государством в целом, и делается это в интересах индивида, а в отношениях, субъектами которых выступают физические и юридические лица, обратная сила не применяется, поскольку интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесены в жертву интересам другой, не нарушившей закон, говорит юрист.