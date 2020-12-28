КС позволил правительству России не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрд

Постановление КС 2012 г. разрешало временно применять нератифицированные и не вступившие в силу международные договоры, решение распространялось и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который без ратификации временно применялся с 1994 г. На основании этого договора, предусматривающего право инвестора обратиться в международный арбитраж, арбитраж в Гааге в 2014 г. и взыскал с России по искам экс-акционеров ЮКОСа $50 млрд, напоминает Вайпан. Во время процесса бывшие акционеры ЮКОСа указывали в пресс-релизах, что Россия согласилась с временным применением ДЭХ в соответствии с 45-й статьей договора и, соответственно, с 26-й статьей, предполагающей разрешение спора в международном арбитраже.