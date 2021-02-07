Сторонники Навального могут отказаться от сотрудничества с «Яблоком»

По словам близкого к партии собеседника «Ведомостей», слова Явлинского снизили шансы на выдвижение от «Яблока» соратницы Навального Любови Соболь в Москве и главы штаба Навального в Новосибирской области Сергея Бойко. Еще одна партия, с которой ранее сотрудничали сторонники Навального, «Парнас», с 2018 г. не может выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. «Явлинский пытается отмежевать «Яблоко» от Навального, поскольку активисты партии в регионах участвовали в недавних протестных акциях», – считает член правления РАПК Петр Быстров. Если электорат отвернется от «Яблока», власть в результате никак не поможет ему с нужным результатом на выборах, считает близкий к партии собеседник.