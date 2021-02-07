Сторонники Навального могут отказаться от сотрудничества с «Яблоком»Григорий Явлинский заявил о неэффективности нынешних протестов
6 февраля сооснователь и председатель политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал статью «Без путинизма и популизма» – по сути, посвященную критике политика Алексея Навального и его сторонников. Последние его не устроили тем, что в «антипутинскую коалицию приглашаются все без разбора: коммунисты, националисты, левые, правые...».
Протест же, считает он, должен быть осознанным: «Основа такого протеста – люди, которые открыто выступают против системы Путина, но при этом не поддерживают популизм, отторгают национализм, вождизм, большевистское разжигание социальной розни (по мнению яблочника, свойственные Навальному. – «Ведомости»)». Протестующим Явлинский напомнил, что «для путинской системы поведенческие ориентиры – это Ельцин в 1993-м [расстрелявший Верховный совет] и Дэн Сяопин в 1989-м с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине».
Экс-председатель «Яблока», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил 7 февраля, что «официальных позиций по этому вопросу [отношения к Навальному] нет, но дискуссия полезна», а экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в Twitter, что отказывается выдвигаться от «Яблока» на выборы в Госдуму.
По словам близкого к партии собеседника «Ведомостей», слова Явлинского снизили шансы на выдвижение от «Яблока» соратницы Навального Любови Соболь в Москве и главы штаба Навального в Новосибирской области Сергея Бойко. Еще одна партия, с которой ранее сотрудничали сторонники Навального, «Парнас», с 2018 г. не может выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. «Явлинский пытается отмежевать «Яблоко» от Навального, поскольку активисты партии в регионах участвовали в недавних протестных акциях», – считает член правления РАПК Петр Быстров. Если электорат отвернется от «Яблока», власть в результате никак не поможет ему с нужным результатом на выборах, считает близкий к партии собеседник.
29 января вместе с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым Явлинский уже делал заявление касательно митингов: тогда он выступал против «очередной волны политических репрессий» по их итогам и «беззакония, творящегося многие годы вокруг Навального». Теперь в своей статье Явлинский заключил, что конвертации 100 млн просмотров фильма «Дворец для Путина» в 200 000 протестующих по всей стране «даже близко недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию», поэтому в штабе Навального и заявили, «что пока не будут звать людей под дубинки».
Акции в поддержку Навального проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда суд назначил политику реальный срок по делу «Ив Роше» (2 года 8 месяцев лишения свободы). 4 февраля соратник Навального Леонид Волков призвал приостановить акции, поскольку нужно сконцентрироваться на выборах в Госдуму, а освобождения Навального добиваться внешнеполитическими методами: «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных».
К нему прислушались: 5 февраля, когда в Бабушкинском райсуде начали слушать дело о клевете Навального в отношении ветерана Игната Артеменко, одного из героев агитационного ролика RT о поправках в Конституцию, большинство собравшихся оказались журналистами, но весь квартал превентивно был оцеплен полицией. 6 и 7 февраля, хотя штабы Навального не призывали к акциям протеста, полиция оцепляла отдельные «протестные» точки в центре Москвы и Петербурга.
Политолог Алексей Макаркин считает перенос акций на поздний срок рациональным: люди устали и третью неделю подряд их собралось бы меньше, особенно в регионах. Сторонники Навального могут совмещать свои акции с другими протестами – к примеру, с маршем памяти Бориса Немцова (проходит ежегодно после убийства политика 27 февраля 2015 г.). После выхода фильма «Дворец для Путина» люди выплеснули эмоции и сейчас «спад численности участников акции стал бы прогрессировать» – по крайней мере, до начала думской кампании, считает Быстров.