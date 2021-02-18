Жириновский, Зюганов и Миронов нажаловались президенту на «Единую Россию»Больше всего их беспокоит сокращение доли партсписков на региональных выборах
Лидеры парламентской оппозиции пожаловались президенту на «Единую Россию» из-за того, что на региональных выборах меняется пропорция – сокращается число депутатов, избранных по спискам, и увеличивается число одномандатников. Это стало главной политической темой, которую обсудили лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов на встрече с Владимиром Путиным. Тема предстоящих осенью выборов в Госдуму почти не затрагивалась.
Первым тему сокращения партийных списков на региональных выборах поднял Зюганов, заявив, что с учетом нарастания протестных настроений есть риск, что в таком случае региональными депутатами станет «навальнятина» – сторонники политика Алексея Навального.
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