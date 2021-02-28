Кандидаты в депутаты Госдумы должны будут отчитываться о крупных сделках с криптовалютами

Кандидаты в депутаты Госдумы должны будут отчитываться о крупных сделках с криптовалютамиСоответствующие поправки в избирательное законодательство разработал Минтруд
В будущем кандидаты в президенты, в депутаты Госдумы и в губернаторы при выдвижении должны будут отчитываться о сделках с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой за последние три года. Такой законопроект, разработанный Минтрудом, был рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к комиссии.
По их словам, замечаний не было и в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму. Согласно ему кандидаты должны будут предоставлять в избирательные комиссии при подаче документов сведения о своих расходах, расходах супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, которые были совершены в последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года. Нормы будут применяться к тем выборам, которые пройдут после вступления в силу данного законопроекта.
Действующее законодательство обязывает кандидатов предоставлять сведения о своих расходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей по сделкам с недвижимостью, транспортом, ценными бумагами, которые были совершены в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года перед сделкой.