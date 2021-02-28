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Кандидаты в депутаты Госдумы должны будут отчитываться о крупных сделках с криптовалютами

Соответствующие поправки в избирательное законодательство разработал Минтруд
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

В будущем кандидаты в президенты, в депутаты Госдумы и в губернаторы при выдвижении должны будут отчитываться о сделках с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой за последние три года. Такой законопроект, разработанный Минтрудом, был рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к комиссии.

По их словам, замечаний не было и в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму. Согласно ему кандидаты должны будут предоставлять в избирательные комиссии при подаче документов сведения о своих расходах, расходах супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, которые были совершены в последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года. Нормы будут применяться к тем выборам, которые пройдут после вступления в силу данного законопроекта.

Действующее законодательство обязывает кандидатов предоставлять сведения о своих расходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей по сделкам с недвижимостью, транспортом, ценными бумагами, которые были совершены в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года перед сделкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных