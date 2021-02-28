Кандидаты в депутаты Госдумы должны будут отчитываться о крупных сделках с криптовалютами

По их словам, замечаний не было и в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму. Согласно ему кандидаты должны будут предоставлять в избирательные комиссии при подаче документов сведения о своих расходах, расходах супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, которые были совершены в последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года. Нормы будут применяться к тем выборам, которые пройдут после вступления в силу данного законопроекта.