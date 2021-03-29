Российский посол Анатолий Антонов скоро вернется в США

Российский посол Анатолий Антонов скоро вернется в СШАНо разрядки в отношениях двух стран не произойдет
Приглашенный в Москву для консультаций российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время вернется в Вашингтон, сообщил ТАСС. Столицу США Антонов покинул 20 марта – после того, как президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей, сказал, что считает. МИД России, сообщая об отъезде Антонова из США, объяснял, что в Москве он проведет консультации, посвященные анализу текущего состояния российско-американских отношений и их будущему. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по состоянию на 29 марта Антонов с Путиным еще не консультировался.
Это показательно. Как отмечает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, тот факт, что Антонов за время пребывания в Москве так пока и не встретился с Путиным, говорит о незаинтересованности российского президента в эскалации конфликта с США. На это же косвенно намекает и возвращение посла в Вашингтон. «Жесткого ответа Москва решила не давать», – считает Шариков. По его мнению, главное достижение дипломатии состоит в том, что конфликту не дали усугубиться, однако рассчитывать на «перезагрузку» отношений с США, конечно, не приходится.