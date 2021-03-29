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Российский посол Анатолий Антонов скоро вернется в США

Но разрядки в отношениях двух стран не произойдет
Глеб Мишутин
Анатолий Антонов проводит в Москве консультации о будущем отношений с США, но оно видится безрадостным /Сергей Савостьянов / ТАСС

Приглашенный в Москву для консультаций российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время вернется в Вашингтон, сообщил ТАСС. Столицу США Антонов покинул 20 марта – после того, как президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей, сказал, что считает. МИД России, сообщая об отъезде Антонова из США, объяснял, что в Москве он проведет консультации, посвященные анализу текущего состояния российско-американских отношений и их будущему. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по состоянию на 29 марта Антонов с Путиным еще не консультировался.

Это показательно. Как отмечает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, тот факт, что Антонов за время пребывания в Москве так пока и не встретился с Путиным, говорит о незаинтересованности российского президента в эскалации конфликта с США. На это же косвенно намекает и возвращение посла в Вашингтон. «Жесткого ответа Москва решила не давать», – считает Шариков. По его мнению, главное достижение дипломатии состоит в том, что конфликту не дали усугубиться, однако рассчитывать на «перезагрузку» отношений с США, конечно, не приходится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных