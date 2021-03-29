Российский посол Анатолий Антонов скоро вернется в США

Это показательно. Как отмечает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, тот факт, что Антонов за время пребывания в Москве так пока и не встретился с Путиным, говорит о незаинтересованности российского президента в эскалации конфликта с США. На это же косвенно намекает и возвращение посла в Вашингтон. «Жесткого ответа Москва решила не давать», – считает Шариков. По его мнению, главное достижение дипломатии состоит в том, что конфликту не дали усугубиться, однако рассчитывать на «перезагрузку» отношений с США, конечно, не приходится.