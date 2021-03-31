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Россияне Донбасса могут проголосовать в сентябре онлайн

Уже сейчас в регионе проживает почти полмиллиона граждан России
Константин Гликин
В ходе обсуждения вопроса на круглом столе отмечалось, что в нынешнем виде электронное голосование проблемно для использования жителями Донбасса /Reuters

Предложения в ЦИК о расширении возможностей для голосования проживающих в непризнанных республиках Донбасса граждан России направит партия «Справедливая Россия – За правду». Круглый стол, посвященный решению этих проблем, прошел 30 марта в Москве. Член президиума центрального совета партии Александр Казаков сообщил «Ведомостям», что предварительные консультации с представителями ЦИК по этому вопросу уже были проведены. По его словам, в комиссии дали понять, что готовы рассмотреть вопрос о голосовании россиян региона через портал госуслуг. Он добавил, что для самого ЦИК этот вариант был бы самым простым.

В ходе обсуждения вопроса на круглом столе Казаков отмечал, что в нынешнем виде электронное голосование проблемно для использования жителями Донбасса. Несмотря на наличие российских паспортов, у них нет заполненной страницы о регистрации, а она нужна для полноценной регистрации в качестве избирателя. Выходом из положения, по его мнению, могло бы стать создание отдельного блока на портале специально для таких избирателей.

По данным Казакова, сейчас в регионе проживает около 500 000 граждан России, но процесс получения паспортов России ускорился, поэтому к сентябрю это число может вырасти до миллиона. На голосовании по поправкам в Конституцию 2020 г. жители республик могли проголосовать лишь на 12 специальных участках в Ростовской области. По оценке Казакова, тогда проголосовало меньше 20 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных