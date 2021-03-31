Россияне Донбасса могут проголосовать в сентябре онлайн

Россияне Донбасса могут проголосовать в сентябре онлайнУже сейчас в регионе проживает почти полмиллиона граждан России
Предложения в ЦИК о расширении возможностей для голосования проживающих в непризнанных республиках Донбасса граждан России направит партия «Справедливая Россия – За правду». Круглый стол, посвященный решению этих проблем, прошел 30 марта в Москве. Член президиума центрального совета партии Александр Казаков сообщил «Ведомостям», что предварительные консультации с представителями ЦИК по этому вопросу уже были проведены. По его словам, в комиссии дали понять, что готовы рассмотреть вопрос о голосовании россиян региона через портал госуслуг. Он добавил, что для самого ЦИК этот вариант был бы самым простым.
В ходе обсуждения вопроса на круглом столе Казаков отмечал, что в нынешнем виде электронное голосование проблемно для использования жителями Донбасса. Несмотря на наличие российских паспортов, у них нет заполненной страницы о регистрации, а она нужна для полноценной регистрации в качестве избирателя. Выходом из положения, по его мнению, могло бы стать создание отдельного блока на портале специально для таких избирателей.
По данным Казакова, сейчас в регионе проживает около 500 000 граждан России, но процесс получения паспортов России ускорился, поэтому к сентябрю это число может вырасти до миллиона. На голосовании по поправкам в Конституцию 2020 г. жители республик могли проголосовать лишь на 12 специальных участках в Ростовской области. По оценке Казакова, тогда проголосовало меньше 20 000 человек.