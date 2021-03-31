Россияне Донбасса могут проголосовать в сентябре онлайн

Предложения в ЦИК о расширении возможностей для голосования проживающих в непризнанных республиках Донбасса граждан России направит партия «Справедливая Россия – За правду». Круглый стол, посвященный решению этих проблем, прошел 30 марта в Москве. Член президиума центрального совета партии Александр Казаков сообщил «Ведомостям», что предварительные консультации с представителями ЦИК по этому вопросу уже были проведены. По его словам, в комиссии дали понять, что готовы рассмотреть вопрос о голосовании россиян региона через портал госуслуг. Он добавил, что для самого ЦИК этот вариант был бы самым простым.