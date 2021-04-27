Выборами в Госдуму займутся сразу два управления Кремля

Это первая проверка УВП и УГС на крупной федеральной кампании по выборам: в целом два управления уже несколько лет работают со смежными компетенциями, обращает внимание еще один близкий к АП собеседник, и конфликты наружу не выплескиваются, более того, это не должно отразиться на самих кандидатах в депутаты. «Вариантов, когда кандидат в Госдуму постучится не в ту дверь, представить сложно, ведь даже если они идут на выборы впервые, их уже кто-то ведет, подсказывая правила игры», – объясняет собеседник. Разделение полномочий «очень условно» можно обозначить так, говорит источник: Ярин и его управление отвечают за политическую составляющую, в том числе при отборе кадров на предстоящие выборы в Госдуму, а Харичев и его команда – за технологическое обеспечение, т. е. за то, как кандидатов избрать. Кроме того, за УВП так или иначе закреплены, к примеру, функции по сотрудничеству с силовым блоком в рамках кампании, по координации работы с регионами, говорит еще один собеседник.