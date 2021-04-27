Выборами в Госдуму займутся сразу два управления Кремля

Выборами в Госдуму займутся сразу два управления КремляКто в администрации президента сыграет большую роль в предвыборной кампании
В отличие от 2016 г. за выборы в Госдуму в 2021 г. будет отвечать сразу два кремлевских управления: это управление президента по внутрёенней политике (УВП), которым сейчас руководит Андрей Ярин, и управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) под руководством Александра Харичева. Фактические функции между ними разделены так: УГС будет отвечать за креатив и технологическое обеспечение итогов выборов, УВП – за администрирование этих процессов в регионах. О том, как два ключевых внутриполитических управления Кремля взаимодействуют перед началом избирательной кампании, рассказали собеседники «Ведомостей» на Старой площади, в регионах и партиях.
В поиске команды и результата
В выборах в Госдуму будут задействованы оба подчиненных первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко управления, но с разными задачами. Так, за общий результат на предстоящих выборах будет отвечает УГС, а УВП займется администрированием процесса, рассказывает собеседник в администрации президента (АП).
«Например, на выборах 225 одномандатных округов. Губернатор хочет, чтобы от «Единой России» пошел один кандидат, но есть интересы финансово-промышленных групп в регионе, других структур, а также самих единороссов. Или есть группы в списке «Единой России», которые нужно объединить по регионам, – рассказывает он. – УВП [во главе с Яриным] администрирует такие процессы, т. е. является посредником между интересантами». А начальник УГС Харичев участвует в согласовании списков кандидатов на выборах, его управление отвечает за технологов, работу с экспертами, социологию. Кроме того, есть технологический штаб, куда входят представители «Единой России» и обоих управлений – УГС и УВП, объясняет собеседник «Ведомостей».
Эту информацию подтверждает и еще один сотрудник АП, отмечая, что основное подразделение, которое ответственно за проведение выборов, – управление Харичева, а управление Ярина занимается администрированием процесса. За медийную часть отвечает управление президента по общественным проектам (УОП) Сергея Новикова, также подчиненное Кириенко.
Сергея Кириенко от его кремлевского предшественника Вячеслава Володина отличают не только управленческий стиль, но и команда, с которой они подходят к выборам.
В 2016 г. непосредственно за думские выборы отвечало УВП во главе с Татьяной Вороновой, которая при Володине постепенно росла по карьерной лестнице. После того как Кириенко пришел из «Росатома» в Кремль, начальником УВП стал Ярин, которого не относят к ближайшим людям команды главного куратора внутренней политики. Кроме того, полномочия УВП за последние годы были частично перераспределены между другими структурами администрации. Сейчас под началом Кириенко сразу три управления, занимающихся внутренней политикой, – УВП, УГС, которое прежде курировал помощник президента Игорь Левитин, и УОП. Последнему вопросы информационной политики были переданы при Кириенко – раньше ими занималось УВП. УГС «политическим» стало в 2018 г.: тогда его начальником был назначен Харичев, который перешел на новую должность из УВП (до этого он работал с Кириенко в «Росатоме»). Это ближайший соратник Кириенко, была вероятность, что он возглавит УВП, но Ярин остался на своем посту и в награду за успешно проведенные президентские выборы Харичеву доверили руководить УГС, говорили собеседники «Ведомостей». В УГС перешла и часть полномочий УВП, в частности проведение выборов, взаимодействие с экспертами и технологами, социология.
В поиске смысла
Харичев является главным идеологом и технологом всех предвыборных задач, Ярин же больше исполнитель, объясняет собеседник «Ведомостей», близкий к УГС. «На Ярине к тому же лежит текущее регулирование внутренней политики, которая не связана с выборами, т. е. регионы и партии. Также на нем регулирование оперативной ситуации, связанной с выборами, и взаимодействие с силовиками», – добавляет он. Основные же решения, которые касаются выборов, принимаются в УГС, говорит он: «Это касается смыслового наполнения кампаний партий, а также привлечения технологов и проведения социологии. В анализ текущей предвыборной ситуации и составление списков вовлечены оба управления». То, что за выборы в большей степени отвечает УГС, а за текущую работу УВП, позволяет каждому сосредоточиваться на конкретных задачах и освобождает от излишней суеты, говорит другой близкий к АП собеседник.
Это первая проверка УВП и УГС на крупной федеральной кампании по выборам: в целом два управления уже несколько лет работают со смежными компетенциями, обращает внимание еще один близкий к АП собеседник, и конфликты наружу не выплескиваются, более того, это не должно отразиться на самих кандидатах в депутаты. «Вариантов, когда кандидат в Госдуму постучится не в ту дверь, представить сложно, ведь даже если они идут на выборы впервые, их уже кто-то ведет, подсказывая правила игры», – объясняет собеседник. Разделение полномочий «очень условно» можно обозначить так, говорит источник: Ярин и его управление отвечают за политическую составляющую, в том числе при отборе кадров на предстоящие выборы в Госдуму, а Харичев и его команда – за технологическое обеспечение, т. е. за то, как кандидатов избрать. Кроме того, за УВП так или иначе закреплены, к примеру, функции по сотрудничеству с силовым блоком в рамках кампании, по координации работы с регионами, говорит еще один собеседник.
Взгляд регионов и партий
Московские власти свои планы по поводу предстоящих выборов, в том числе и список провластных кандидатов, обсуждают именно с Харичевым – с ним сотрудничает профильный вице-мэр Наталья Сергунина, говорит близкий к мэрии источник.
За установку для каждого региона своих показателей, согласование предвыборных стратегий применительно к регионам, а также за работу наблюдателей на выборах отвечает УВП, говорит собеседник в руководстве одного из регионов: «Кроме того, на них текущая деятельность по взаимодействию с территориями. Также на них лежит ответственность за поездки президента и подготовку его приезда в регион, за работу с территориальными блоками в регионах». За саму кампанию и ее результаты, назначение кураторов, общую стратегию, информационные поводы, календарный план в целом отвечает УГС, рассказывает он: «То есть Харичев, по сути, главный технолог кампании».
«Мы понимаем, что УГС – это, условно говоря, креатив, а УВП – это администрирование процесса и контроль за исполнением. Например, если мы ждем, что к нам приедет человек от УГС для реализации какой-то задачи, куратор региона предупредит», – объясняет собеседник в руководстве одного из регионов Уральского федерального округа.
Собеседник в «Единой России» говорит, что партия свои планы на выборах, в том числе и списки кандидатов, обсуждает на совещаниях в АП, как с Харичевым, так и с Яриным, окончательное решение принимает Кириенко: «УГС смотрит на списки кандидатов с точки зрения избираемости, УВП – с точи зрения управляемости и кейсов, которые могут всплыть в ходе кампании, в том числе и возможные внутриэлитные конфликты и конфликты с силовыми органами». По его словам, разделение весьма условное и работает как некая система сдержек и противовесов.
Схема с двумя управлениями, занимающимися избирательными кампаниями, существует уже с 2018 г., они работали параллельно и на региональных кампаниях, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Такой подход не лишен оригинальности, но резонансных конфликтов и очевидных попыток «подвинуть» друг друга между подразделений не возникало, да и стилистика подходов их руководителей неодинакова. К такому сосуществованию адаптировались уже и в регионах, и в партиях».