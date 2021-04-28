Бывшая коммунистка Елена Шувалова объединится на выборах в Москве с Максимом Шевченко

Бывшая коммунистка Елена Шувалова объединится на выборах в Москве с Максимом ШевченкоПартии решают, кого они выставят на выборах в Госдуму по столице
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московскую региональную группу Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму. Об этом объявил будущий лидер партийного списка РПСС Максим Шевченко во время совместного с Шуваловой эфира на YouTube 27 апреля. Исключенная из КПРФ в июне 2020 г. из-за отказа голосовать за бюджет Москвы Шувалова станет руководителем предвыборного штаба Шевченко: он возглавит федеральный список РПСС и одновременно пойдет в Думу по Центральному одномандатному округу в Москве.
Шевченко, как и Шувалова, прежде сотрудничал с коммунистами. В 2018 г. он избрался депутатом Владимирской облдумы от КПРФ, возлавил фракцию и сложил полномочия ее лидера, когда объявил о сотрудничестве с новой партией. Партия РПСС была создана под названием Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) политтехнологом Андреем Богдановым. Название она сменила в конце марта 2021 г., ее председателем стал близкий к Кремлю издатель Константин Рыков. В апреле было объявлено о предстоящем участии в выборах от РПСС предпринимателя Дмитрия Потапенко и председателя Фонда развития цифровой экономики, бывшего советника президента Герман Клименко.