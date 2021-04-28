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Бывшая коммунистка Елена Шувалова объединится на выборах в Москве с Максимом Шевченко

Партии решают, кого они выставят на выборах в Госдуму по столице
Константин Гликин
Политолог Алексей Макаркин полагает, что Шувалова с ее базой сторонников может помочь Шевченко /Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московскую региональную группу Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму. Об этом объявил будущий лидер партийного списка РПСС Максим Шевченко во время совместного с Шуваловой эфира на YouTube 27 апреля. Исключенная из КПРФ в июне 2020 г. из-за отказа голосовать за бюджет Москвы Шувалова станет руководителем предвыборного штаба Шевченко: он возглавит федеральный список РПСС и одновременно пойдет в Думу по Центральному одномандатному округу в Москве.

Шевченко, как и Шувалова, прежде сотрудничал с коммунистами. В 2018 г. он избрался депутатом Владимирской облдумы от КПРФ, возлавил фракцию и сложил полномочия ее лидера, когда объявил о сотрудничестве с новой партией. Партия РПСС была создана под названием Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) политтехнологом Андреем Богдановым. Название она сменила в конце марта 2021 г., ее председателем стал близкий к Кремлю издатель Константин Рыков. В апреле было объявлено о предстоящем участии в выборах от РПСС предпринимателя Дмитрия Потапенко и председателя Фонда развития цифровой экономики, бывшего советника президента Герман Клименко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных