Бывшая коммунистка Елена Шувалова объединится на выборах в Москве с Максимом Шевченко

Шевченко, как и Шувалова, прежде сотрудничал с коммунистами. В 2018 г. он избрался депутатом Владимирской облдумы от КПРФ, возлавил фракцию и сложил полномочия ее лидера, когда объявил о сотрудничестве с новой партией. Партия РПСС была создана под названием Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) политтехнологом Андреем Богдановым. Название она сменила в конце марта 2021 г., ее председателем стал близкий к Кремлю издатель Константин Рыков. В апреле было объявлено о предстоящем участии в выборах от РПСС предпринимателя Дмитрия Потапенко и председателя Фонда развития цифровой экономики, бывшего советника президента Герман Клименко.