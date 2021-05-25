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Россия второй раз за 10 лет опубликовала данные о стратегических вооружениях

До этого данные о выполнении Договора об СНВ оглашали только США
Алексей Никольский
Россия впервые за три года не только показала ракеты на параде, но и раскрыла некоторые данные о них /Евгений Разумный / Ведомости

Министерство иностранных дел России (МИД) 24 мая опубликовало на своем сайте сообщение «О суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США в соответствии с Договором об СНВ» (стратегических наступательных вооружениях, ДСНВ. – «Ведомости») по состоянию на 1 марта 2021 г. Такие публикации предусмотрены самим договором, госдепартамент США производит их дважды в год – последний раз это случилось в марте 2021 г. Однако российская сторона не пользовалась такой возможностью, опубликовав данные лишь однажды – в 2018 г., когда были достигнуты установленные договором потолки.

Данные, опубликованные МИДом, сопровождает замечание, содержащее вопросы к выполнению договора американской стороной. «Как ранее неоднократно указывала российская сторона, заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет. – «Ведомости»), развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет на подводных лодках. – «Ведомости»), развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н», – говорится в замечании МИДа.

Их заявленное переоборудование в носители неядерного оружия «было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения», указывает МИД. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, по мнению авторов замечания, разрешенный ДСНВ показатель развернутых и неразвернутых носителей превышен на 101 единицу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных