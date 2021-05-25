Россия второй раз за 10 лет опубликовала данные о стратегических вооружениях

Министерство иностранных дел России (МИД) 24 мая опубликовало на своем сайте сообщение «О суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США в соответствии с Договором об СНВ» (стратегических наступательных вооружениях, ДСНВ. – «Ведомости») по состоянию на 1 марта 2021 г. Такие публикации предусмотрены самим договором, госдепартамент США производит их дважды в год – последний раз это случилось в марте 2021 г. Однако российская сторона не пользовалась такой возможностью, опубликовав данные лишь однажды – в 2018 г., когда были достигнуты установленные договором потолки.