Россия второй раз за 10 лет опубликовала данные о стратегических вооружениях

Россия второй раз за 10 лет опубликовала данные о стратегических вооруженияхДо этого данные о выполнении Договора об СНВ оглашали только США
Министерство иностранных дел России (МИД) 24 мая опубликовало на своем сайте сообщение «О суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США в соответствии с Договором об СНВ» (стратегических наступательных вооружениях, ДСНВ. – «Ведомости») по состоянию на 1 марта 2021 г. Такие публикации предусмотрены самим договором, госдепартамент США производит их дважды в год – последний раз это случилось в марте 2021 г. Однако российская сторона не пользовалась такой возможностью, опубликовав данные лишь однажды – в 2018 г., когда были достигнуты установленные договором потолки.
Данные, опубликованные МИДом, сопровождает замечание, содержащее вопросы к выполнению договора американской стороной. «Как ранее неоднократно указывала российская сторона, заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет. – «Ведомости»), развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет на подводных лодках. – «Ведомости»), развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н», – говорится в замечании МИДа.
Их заявленное переоборудование в носители неядерного оружия «было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения», указывает МИД. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, по мнению авторов замечания, разрешенный ДСНВ показатель развернутых и неразвернутых носителей превышен на 101 единицу.