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«Справедливая Россия» выдвинет в Думу в Москве режиссера Владимира Меньшова

Партия может выдвинуть и других медийных личностей
Варвара Григорьева Максим Иванов
Актер и режиссер Владимир Меньшов – не единственный медийный кандидат от партии «Справедливая Россия» /Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава аппарата «Справедливой России», политтехнолог Дмитрий Гусев назвал «Ведомостям» кандидатов, которые поведут список партии в Москве. В столице он будет разделен на две региональные группы. Одну, на западе Москвы, возглавит депутат Госдумы Галина Хованская, другую – актер и режиссер Владимир Меньшов.

В 2016 г. партийный список в Москве был разделен на три группы, ни один из кандидатов по списку не избрался, в Госдуму попала только одна Хованская, избранная по согласованному одномандатному округу (против нее не выдвигался кандидат «Единой России»). На этот раз партия приняла решение делить Москву на две группы, потому что «так кандидатам будет проще по партийным спискам», объясняет Гусев: «Арифметика такая: если ты хочешь в списке пройти по региональной группе, тебе сейчас нужно набрать примерно 120 000 голосов. В прошлый раз, в 2016 г., для этого требовалось 70 000 [голосов]».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных