«Справедливая Россия» выдвинет в Думу в Москве режиссера Владимира Меньшова

В 2016 г. партийный список в Москве был разделен на три группы, ни один из кандидатов по списку не избрался, в Госдуму попала только одна Хованская, избранная по согласованному одномандатному округу (против нее не выдвигался кандидат «Единой России»). На этот раз партия приняла решение делить Москву на две группы, потому что «так кандидатам будет проще по партийным спискам», объясняет Гусев: «Арифметика такая: если ты хочешь в списке пройти по региональной группе, тебе сейчас нужно набрать примерно 120 000 голосов. В прошлый раз, в 2016 г., для этого требовалось 70 000 [голосов]».