«Справедливая Россия» выдвинет в Думу в Москве режиссера Владимира Меньшова

«Справедливая Россия» выдвинет в Думу в Москве режиссера Владимира МеньшоваПартия может выдвинуть и других медийных личностей
Глава аппарата «Справедливой России», политтехнолог Дмитрий Гусев назвал «Ведомостям» кандидатов, которые поведут список партии в Москве. В столице он будет разделен на две региональные группы. Одну, на западе Москвы, возглавит депутат Госдумы Галина Хованская, другую – актер и режиссер Владимир Меньшов.
В 2016 г. партийный список в Москве был разделен на три группы, ни один из кандидатов по списку не избрался, в Госдуму попала только одна Хованская, избранная по согласованному одномандатному округу (против нее не выдвигался кандидат «Единой России»). На этот раз партия приняла решение делить Москву на две группы, потому что «так кандидатам будет проще по партийным спискам», объясняет Гусев: «Арифметика такая: если ты хочешь в списке пройти по региональной группе, тебе сейчас нужно набрать примерно 120 000 голосов. В прошлый раз, в 2016 г., для этого требовалось 70 000 [голосов]».