Пандемия вынуждает российские партии искать новый подход к выборам

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин говорит, что партия адаптировалась к новым нормам проведения кампании и не намерена снижать активность в очном общении с избирателями, сохранятся, в частности, и поквартирные и подомовые обходы граждан перед выборами – т. е. агитация «от двери к двери». Но партия усилила «политическую работу» в социальных сетях, отметил Афонин, ведь власти будут трактовать коронавирусные правила в период кампании произвольно, намеренно используя их для того, чтобы мешать проведению массовых мероприятий.