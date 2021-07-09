Пандемия вынуждает российские партии искать новый подход к выборам

Пандемия вынуждает российские партии искать новый подход к выборамОни готовы к переходу от обычной к онлайн-агитации
Кампания по выборам депутатов Госдумы 2021 г. впервые проходит в условиях пандемии коронавируса, которая накладывает ограничения на участников избирательного процесса. 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала подготовку Роспотребнадзором постановления, исходя из которого региональные власти должны будут выбирать, насколько радикально им придется ограничивать массовые мероприятия (сейчас ограничения введены в 69 субъектах Федерации). Опрошенные «Ведомостями» представители партий говорят, что они готовы к усложненным правилам ведения агитации и намерены делать ставку на продвижение своих кандидатов в сети.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов отмечает, что ограничения в связи с распространением COVID-19 в каждом регионе свои, но в целом они влияют на кампанию. «Например, мы все больше используем онлайн-формат при ведении кампании, проведении внутренних мероприятий, – говорит он. – Минимизируем число участников, как это было, к примеру, на съезде партии.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин говорит, что партия адаптировалась к новым нормам проведения кампании и не намерена снижать активность в очном общении с избирателями, сохранятся, в частности, и поквартирные и подомовые обходы граждан перед выборами – т. е. агитация «от двери к двери». Но партия усилила «политическую работу» в социальных сетях, отметил Афонин, ведь власти будут трактовать коронавирусные правила в период кампании произвольно, намеренно используя их для того, чтобы мешать проведению массовых мероприятий.