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Пандемия вынуждает российские партии искать новый подход к выборам

Они готовы к переходу от обычной к онлайн-агитации
Константин Гликин
Коронавирус поставил партии в жесткие рамки /Михаил Терещенко / ТАСС

Кампания по выборам депутатов Госдумы 2021 г. впервые проходит в условиях пандемии коронавируса, которая накладывает ограничения на участников избирательного процесса. 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала подготовку Роспотребнадзором постановления, исходя из которого региональные власти должны будут выбирать, насколько радикально им придется ограничивать массовые мероприятия (сейчас ограничения введены в 69 субъектах Федерации). Опрошенные «Ведомостями» представители партий говорят, что они готовы к усложненным правилам ведения агитации и намерены делать ставку на продвижение своих кандидатов в сети.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов отмечает, что ограничения в связи с распространением COVID-19 в каждом регионе свои, но в целом они влияют на кампанию. «Например, мы все больше используем онлайн-формат при ведении кампании, проведении внутренних мероприятий, – говорит он. – Минимизируем число участников, как это было, к примеру, на съезде партии.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин говорит, что партия адаптировалась к новым нормам проведения кампании и не намерена снижать активность в очном общении с избирателями, сохранятся, в частности, и поквартирные и подомовые обходы граждан перед выборами – т. е. агитация «от двери к двери». Но партия усилила «политическую работу» в социальных сетях, отметил Афонин, ведь власти будут трактовать коронавирусные правила в период кампании произвольно, намеренно используя их для того, чтобы мешать проведению массовых мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных