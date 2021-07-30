Последний профессионально работающий региональный парламент может остаться в Чечне

Если решение будет принято, то его нельзя считать рядовым. По закону об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России число депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливают своими законами регионы. С 2014 г., когда Мосгордума отказалась платить зарплату всем депутатам, в стране осталось всего два профессиональных парламента: в Санкт-Петербурге, который возглавляет руководитель городских единороссов, периодически конфликтующий с региональной администрацией Вячеслав Макаров, и в Чечне. Есть регионы, в которых около половины членов законодательных собраний работают за депутатскую зарплату и могут не искать иные формы заработка, в частности Московская и Ленинградская области, отмечает политолог Александр Кынев. Работать депутатом на общественных началах трудно, говорит лидер фракции «Яблока» в заксобрании Петербурга Борис Вишневский: если депутат ведет активную работу, пишет запросы, законы, работает с обращениями граждан, ему некогда зарабатывать себе на жизнь.