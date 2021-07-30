Последний профессионально работающий региональный парламент может остаться в Чечне

Последний профессионально работающий региональный парламент может остаться в ЧечнеПосле отставки спикера заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова городским депутатам могут перестать платить
После сентябрьских выборов депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга принцип работы парламента может быть изменен. В правительстве Петербурга настроены провести парламентскую реформу до конца 2021 г., говорят два источника «Ведомостей» в руководстве регионального отделения партии «Единая Россия». Сейчас все 50 городских депутатов трудятся на профессиональной основе, т. е. получают зарплату (около 140 000 руб. в месяц), благодаря чему полностью сосредоточены на работе в парламенте и с избирателями. Смольный предлагает минимизировать число профессиональных депутатов, говорят собеседники «Ведомостей», не уточняя, кто именно сможет продолжить работать за счет бюджета. Как правило, это председатель заксобрания, его заместители и руководители комитетов. О том, что вероятность такой реформы обсуждается, сказал также собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. 28 июля зампред партии «Новые люди» Александр Даванков, который ведет региональную группу партии по Санкт-Петербургу, публично предложил оставить «на зарплате» только руководство городского парламента.
Если решение будет принято, то его нельзя считать рядовым. По закону об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России число депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливают своими законами регионы. С 2014 г., когда Мосгордума отказалась платить зарплату всем депутатам, в стране осталось всего два профессиональных парламента: в Санкт-Петербурге, который возглавляет руководитель городских единороссов, периодически конфликтующий с региональной администрацией Вячеслав Макаров, и в Чечне. Есть регионы, в которых около половины членов законодательных собраний работают за депутатскую зарплату и могут не искать иные формы заработка, в частности Московская и Ленинградская области, отмечает политолог Александр Кынев. Работать депутатом на общественных началах трудно, говорит лидер фракции «Яблока» в заксобрании Петербурга Борис Вишневский: если депутат ведет активную работу, пишет запросы, законы, работает с обращениями граждан, ему некогда зарабатывать себе на жизнь.
Макаров неоднократно публично выступал против идеи лишения депутатов зарплаты, сообщили в его пресс-службе. Но с сентября он покинет должность спикера – «Единая Россия» выдвинула его на выборы в Госдуму. Вице-спикер Сергей Соловьев («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что Санкт-Петербург – это город федерального значения и опыт других регионов по отказу от оплаты работы депутатов для него не релевантен. «Некоторые говорят, что в других регионах непрофессиональные парламенты. Но нас нельзя сравнивать с Костромой. У нас другие масштабы и задачи», – сказал он. Поэтому, считают два собеседника «Ведомостей» в заксобрании, реформу могут попытаться реализовать сразу после выборов и смены руководства заксобрания.
3,7 млн руб.
составили расходы из городской казны на деятельность председателя парламента, согласно закону о бюджете Петербурга 2021 г. Еще 149 млн руб. должно уйти на содержание осфтальных членов заксобрания. Проект бюджета на 2022 г. находится в разработке с мая текущего года
Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов сказал «Ведомостям», что этот вопрос обсуждать преждевременно: «Новый созыв законодательного собрания самостоятельно решит этот вопрос. Это прерогатива депутатов». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский (его называют его основным претендентом на пост спикера городского парламента) сказал «Ведомостям», что пока не задумывался над вопросом депрофессионализации заксобрания, так как он находится вне его компетенции. По его мнению, с экономической точки зрения такие изменения будут несущественны, «но повлияют на политический расклад». Для перевода работы парламента на непрофессиональную основу требуется 2/3 голосов – именно столько нужно, чтобы поправить устав города.
Заставить или убедить народных избранников пойти на такие изменения будет сложно, полагает политолог Андрей Таннер. Лишение профессионального статуса заксобрания сделает депутатов еще более зависимыми от городских властей, предполагает эксперт.
Отсутствие зарплат заставит народных избранников становиться лоббистами чьих-то интересов, что в целом негативно скажется на качестве работы законодательной власти, отмечает он. Депутаты, которые работают на профессиональной основе, более влиятельны, считает Кынев. Если у них нет зарплаты, то они вынуждены искать иные источники дохода, это будет снижать их эффективность и вес как политиков. «Борьба за количество профессиональных депутатов – это история о том, как губернаторы пытаются ослабить влияние региональных парламентов как таковых», – сказал политолог.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов