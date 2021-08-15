В Хабаровском крае и Ульяновской области не пустили на выборы больше всего кандидатов в губернаторы

В Хабаровском крае и Ульяновской области не пустили на выборы больше всего кандидатов в губернаторыЕдинственным самовыдвиженцем стал Алексей Дюмин
Завершилась регистрация кандидатов в губернаторы на выборы, которые пройдут осенью в девяти регионах (Ульяновской, Тверской, Тульской, Пензенской, Белгородской областях, Чечне, Мордовии, Туве и Хабаровском крае). В четырех субъектах Федерации все подавшие на выдвижение документы кандидаты получили регистрацию (в Тульской, Тверской, Белгородской областях и в Чечне).
Ни одна из партий не выдвинула и не зарегистрировала кандидатов во всех регионах, где пройдет голосование. Больше всего зарегистрировано кандидатов от КПРФ и ЛДПР – по семь человек, у «Единой России» – шесть кандидатов, у «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) – по пять (см. таблицу).
Единственный самовыдвиженец – губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который пришел на этот пост в 2016 г. после службы в Минобороны. Против него, как и пять лет назад, сейчас выдвинулся представитель лишь одной парламентской партии – КПРФ: кандидатом стал 34-летний руководитель партийного комсомола Владимир Исаков. Другие два оппонента – представители «Коммунистов России» и РППСС.
Больше всего отсеяно кандидатов в регионах, которые недавно возглавили варяги – это Хабаровский край (врио – член ЛДПР Михаил Дегтярев) и Ульяновская область (врио – член КПРФ Алексей Русских). В этих субъектах Федерации не выдвинуты и кандидаты «Единой России»: Дегтярева (после ареста его предшественника Сергея Фургала) и Русских (после отставки предшественника Сергея Морозова) назначал президент Владимир Путин.
У Дегтярева соперниками будут кандидаты «Справедливой России», «Родины» и РППСС. К примеру, получить регистрацию не смог первый секретарь крайкома КПРФ Петр Перевезенцев, не прошедший муниципальный фильтр. Несколько опрошенных «Ведомостями» представителей руководства ЛДПР отказались комментировать конкуренцию на губернаторских выборах в регионе.
Соперниками Русских также будут всего три кандидата, и лишь один от парламентской партии – ЛДПР. Два других представляют «Зеленых» и «Новых людей». «Если конкуренты есть, то кампания конкурентная. Мы помним случаи, когда неконкурентные кампании приводили к неожиданным результатам», – заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Русских назначен президентом и у него есть поддержка населения, к тому же остальные партии слабые и не могут пройти муниципальный фильтр, добавил Афонин.
Чем более неуверенно чувствует себя основной кандидат, тем более выверенным должен быть состав кандидатов, считает политтехнолог Петр Быстров. На выборах 2021 г. относительно низкий уровень конкуренции, кроме выборов в Хабаровском крае: практически у губернаторов несопоставимый по сравнению с оппонентами политический вес, отмечает он. Кроме того, губернаторская кампания из-за парламентских выборов не будет главной, она может уйти на второй план, особенно в тех регионах, где победители очевидны, добавляет Быстров: «Конкуренция же перейдет на уровень одномандатных округов на выборах в Госдуму».
Политолог Александр Кынев полагает, что состав кандидатов говорит о стремлении демотивировать людей приходить на участки – чем выше явка, тем выше риск второго тура. Правда, в данном случае избиратели все равно придут голосовать из-за совмещения выборов в Госдуму и выборов глав регионов, считает он.