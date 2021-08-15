В Хабаровском крае и Ульяновской области не пустили на выборы больше всего кандидатов в губернаторы

Чем более неуверенно чувствует себя основной кандидат, тем более выверенным должен быть состав кандидатов, считает политтехнолог Петр Быстров. На выборах 2021 г. относительно низкий уровень конкуренции, кроме выборов в Хабаровском крае: практически у губернаторов несопоставимый по сравнению с оппонентами политический вес, отмечает он. Кроме того, губернаторская кампания из-за парламентских выборов не будет главной, она может уйти на второй план, особенно в тех регионах, где победители очевидны, добавляет Быстров: «Конкуренция же перейдет на уровень одномандатных округов на выборах в Госдуму».