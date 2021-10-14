Санкции не затрагивались на переговорах Виктории Нуланд в Москве

Санкции не затрагивались на переговорах Виктории Нуланд в МосквеПрогресс возможен в вопросе восстановления нормальной работы посольств
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила свой визит в Россию 13 октября после встреч в этот день с заместителем руководителя администрации президента, отвечающим за Украину, Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.
Днем ранее состоялись ее переговоры с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Сама Нуланд назвала встречу с чиновниками кремлевской администрации «очень продуктивной». Как заявил Козак журналистам после встречи, в ходе диалога стороны «подтвердили, что единственной основой для урегулирования [на юго-востоке Украины] остаются минские соглашения». По словам Козака, Нуланд подтвердила, что прогресса в урегулировании можно достичь только через признание особого статуса Донбасса. Эту позицию США высказали еще в июне, на встрече российского и американского лидеров в Женеве.