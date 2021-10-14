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Санкции не затрагивались на переговорах Виктории Нуланд в Москве

Прогресс возможен в вопросе восстановления нормальной работы посольств
Глеб Мишутин
Alexander NEMENOV / AFP

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила свой визит в Россию 13 октября после встреч в этот день с заместителем руководителя администрации президента, отвечающим за Украину, Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

Днем ранее состоялись ее переговоры с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Сама Нуланд назвала встречу с чиновниками кремлевской администрации «очень продуктивной». Как заявил Козак журналистам после встречи, в ходе диалога стороны «подтвердили, что единственной основой для урегулирования [на юго-востоке Украины] остаются минские соглашения». По словам Козака, Нуланд подтвердила, что прогресса в урегулировании можно достичь только через признание особого статуса Донбасса. Эту позицию США высказали еще в июне, на встрече российского и американского лидеров в Женеве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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