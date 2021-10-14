У петербургских единороссов перед выборами появится новый руководитель

По словам трех собеседников «Ведомостей», решение об уходе Макарова с поста руководителя отделения может быть принято до съезда партии, который пройдет в конце ноября – начале декабря. Это вопрос партийной конференции перед съездом, поясняет один из них. Представитель петербургского отделения партии дату конференции не назвал, уточнив лишь, что она пройдет до конца года. Представитель Макарова не ответил на вопрос, продолжит ли тот работу в региональном отделении партии и кого считает в случае ухода лучшим кандидатом на замену.