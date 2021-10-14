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У петербургских единороссов перед выборами появится новый руководитель

Перешедшего в Госдуму Вячеслава Макарова могут снять с этой должности
Святослав Афонькин Елена Мухаметшина
Петербургское отделение партии Макаров возглавил после того, как стал в 2011 г. председателем законодательного собрания города / Семен Лиходеев / ТАСС

В ближайшее время сменится секретарь петербургского отделения «Единой России» – с 2012 г. этот пост занимает Вячеслав Макаров, сказали «Ведомостям» два собеседника в региональном отделении «Единой России» и три источника в ее федеральном руководстве. В сентябре Макаров в связи с избранием в Госдуму (во фракции единороссов он будет отвечать за оргвопросы) покинул важный для города пост – спикера заксобрания.

По словам трех собеседников «Ведомостей», решение об уходе Макарова с поста руководителя отделения может быть принято до съезда партии, который пройдет в конце ноября – начале декабря. Это вопрос партийной конференции перед съездом, поясняет один из них. Представитель петербургского отделения партии дату конференции не назвал, уточнив лишь, что она пройдет до конца года. Представитель Макарова не ответил на вопрос, продолжит ли тот работу в региональном отделении партии и кого считает в случае ухода лучшим кандидатом на замену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных