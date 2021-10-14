У петербургских единороссов перед выборами появится новый руководитель

У петербургских единороссов перед выборами появится новый руководительПерешедшего в Госдуму Вячеслава Макарова могут снять с этой должности
В ближайшее время сменится секретарь петербургского отделения «Единой России» – с 2012 г. этот пост занимает Вячеслав Макаров, сказали «Ведомостям» два собеседника в региональном отделении «Единой России» и три источника в ее федеральном руководстве. В сентябре Макаров в связи с избранием в Госдуму (во фракции единороссов он будет отвечать за оргвопросы) покинул важный для города пост – спикера заксобрания.
По словам трех собеседников «Ведомостей», решение об уходе Макарова с поста руководителя отделения может быть принято до съезда партии, который пройдет в конце ноября – начале декабря. Это вопрос партийной конференции перед съездом, поясняет один из них. Представитель петербургского отделения партии дату конференции не назвал, уточнив лишь, что она пройдет до конца года. Представитель Макарова не ответил на вопрос, продолжит ли тот работу в региональном отделении партии и кого считает в случае ухода лучшим кандидатом на замену.