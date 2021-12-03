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Россия перебросила к Украине достаточно войск для ее сдерживания

115 000 военных, о которых говорит Украина, не хватит для масштабной войны
Глеб Мишутин
Россия перебросила к Украине достаточно войск для ее сдерживания / Сергей Фадеичев / ТАСС

Российское руководство оценивает как высокую вероятность начала масштабных боевых действий на Украине, сказал 2 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион [Крым]», – отметил Песков. При этом Песков в очередной раз напомнил, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе, но украинское руководство «не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик».

Одновременно 2 декабря ФСБ отчиталась о задержании в трех регионах, включая Крым, завербованных спецслужбами Украины украинских граждан, которые должны были собирать сведения о стратегических объектах и готовить теракты с помощью взрывных устройств. По словам источника, близкого к спецслужбам, задержание потенциальных диверсантов, находившихся под наблюдением, – стандартная практика действий спецслужб перед началом военного конфликта. Но в данном случае, по его мнению, о задержании агентов было объявлено, чтобы подкрепить заявления официальных лиц об угрозе на украинском направлении фактическими данными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных