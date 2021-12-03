Россия перебросила к Украине достаточно войск для ее сдерживания

Одновременно 2 декабря ФСБ отчиталась о задержании в трех регионах, включая Крым, завербованных спецслужбами Украины украинских граждан, которые должны были собирать сведения о стратегических объектах и готовить теракты с помощью взрывных устройств. По словам источника, близкого к спецслужбам, задержание потенциальных диверсантов, находившихся под наблюдением, – стандартная практика действий спецслужб перед началом военного конфликта. Но в данном случае, по его мнению, о задержании агентов было объявлено, чтобы подкрепить заявления официальных лиц об угрозе на украинском направлении фактическими данными.