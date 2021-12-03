Помощник президента Ушаков рассказал подробности визита Путина в Индию

В течение последних двух лет из-за пандемии контакты поддерживались в дистанционном формате, но носили регулярный характер. В этом году Путин и Моди общались дважды — в апреле и августе, кроме того, они принимали участие в сессии Совбеза ООН по морской безопасности, в саммитах ШОС, БРИКС и G20. Ушаков подчеркнул, что президент России и премьер-министр Индии общаются тет-а-тет, чему придается очень большое значение, поскольку удается обсудить «самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации». Такая возможность будет и в ходе предстоящего визита. Сначала будет совместное заявление Путина и Моди, после этого будут переговоры с членами делегаций, затем обед Путина и Моди.