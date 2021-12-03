Помощник президента Ушаков рассказал подробности визита Путина в Индию

Помощник президента Ушаков рассказал подробности визита Путина в ИндиюПланируется подписание десяти соглашений между странами
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности рабочего визита Владимира Путина в Индию 6 декабря, а также о других контактах главы государства, в том числе с американским лидером Джо Байденом.
Как пройдет визит в Индию
Владимир Путин прибудет в Индию 6 декабря для переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам Ушакова, российская делегация небольшая – в переговорах кроме президента примут участие министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и сам Ушаков.
Поскольку в проработке есть несколько соглашений между странами, то договорились, что со стороны России к делегации подключится главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, сказал Ушаков. «Россия придает большое значению развитию отношений с Индией. Об этом президент говорил публично в последние дни – на коллегии МИДа и при вручении верительных грамот послами», – сказал Ушаков. Путин подчеркивал, что Индия – один из авторитетных центров многополярного мира, философия индийского руководства и народа близки России и двусторонние отношения активно развиваются, сказал Ушаков. Этот визит Путина станет ответным на поездкой Моди в 2019 г. на Восточный экономический форум во Владивостоке.
Визит Путина в Индию планировался еще в 2020 г., но был перенесен. Главный удар по сотрудничеству двух стран нанесла пандемия, признал Ушаков.
В течение последних двух лет из-за пандемии контакты поддерживались в дистанционном формате, но носили регулярный характер. В этом году Путин и Моди общались дважды — в апреле и августе, кроме того, они принимали участие в сессии Совбеза ООН по морской безопасности, в саммитах ШОС, БРИКС и G20. Ушаков подчеркнул, что президент России и премьер-министр Индии общаются тет-а-тет, чему придается очень большое значение, поскольку удается обсудить «самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации». Такая возможность будет и в ходе предстоящего визита. Сначала будет совместное заявление Путина и Моди, после этого будут переговоры с членами делегаций, затем обед Путина и Моди.
В первой половине дня 6 декабря состоится заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, с российской стороны комиссию возглавляет Шойгу. Тема военно-технического сотрудничества является одной из самых главных в двусторонних отношениях с Индией, сказал Ушаков. После этого пройдут контакты в формате «два плюс два» – переговоры министров иностранных дел и министров обороны двух стран.
Помощник президента не сказал, какие конкретно соглашения будут подписаны между странами. Всего обсуждается подписание десяти двусторонних соглашений. «Я бы не хотел делать никакие намеки, поскольку они сейчас в стадии проработки», – сказал Ушаков. Но есть уверенность, что пакет соглашений в ходе визита будет подписан.
Ушаков подчеркнул, что сейчас между Россией и Индией восстанавливается товарооборот, с начала года он составил $8,8 млрд, сотрудничество между странами есть и в атомной энергетике, и в космосе.
Байден увидит Путина
По словам Ушакова, переговоры с Байденом пройдут по видео-конференц-связи в ближайшие дни, после визита президента России в Индию. «У нас есть конкретная дата и время проведения, но, полагаю, лучше дождаться окончательного согласования с американской стороной», – сказал помощник президента. Сейчас идет активная подготовка к этим переговорам, добавил он.
Повестка этих контактов очевидна – это продолжение летних переговоров в Женеве, сказал помощник президента: «Будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей, двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки – Иран, украинский кризис, Ливия, Сирия». Также будет обсуждаться вопрос проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Важной темой переговоров будет вопрос стратегической стабильности, подчеркнул Ушаков. В частности, будет обсуждаться последнее предложение, о котором говорил президент, – о необходимости проведения совместной работы по достижению юридических договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток, размещение на территории сопредельных с Россией сопредельных государств, включая Украину, «угрожающих нам оружейных систем».
По его словам, и СССР, и России давались устные обещания, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, но эти устные заверения не исполнены. «Сейчас, с учетом напряженной ситуации, встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий», – сказал Ушаков. В какой форме будет документ, пока неизвестно, но необходимо, чтобы договоренности были зафиксированы на бумаге, добавил он.
Международные контакты
По словам Ушакова, в последнее время международные контакты президента активизировались. Очень интенсивный характер носят телефонные разговоры, много было и личных встреч, напомнил помощник президента. Среди них – встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Вьетнамом Нгуен Суан Фуком, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьером Израиля Нафтали Беннетом, президентом Финляндии Саули Нийнисте и др. Кроме того, Ушаков подчеркнул важность прошедших трехсторонних контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
По словам Ушакова, в будущем у Путина также будут многочисленные встречи, контакты с коллегами, а также международные визиты. В декабре в России с визитом ждут премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По ВКС будет заседание высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, до конца года Путин может встретиться со всеми лидерами ЕвразЭС, но что это будет за встреча, Ушаков сказать отказался. Что касается переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Ушаков не слышал, чтобы такие переговоры готовились.
Также председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина на открытие Олимпиады в Пекине 4 февраля. Сейчас возможность визита рассматривается, вопрос обсуждается с китайскими коллегами, сказал Ушаков.