«Единая Россия» настраивается на будущие выборы

«Единая Россия» настраивается на будущие выборыОсновной кадровый состав в партии остался неизменным
Единороссы на съезде 4 декабря переизбрали руководство. Первым кадровым решением стало переизбрание на пять лет председателя партии Дмитрия Медведева (занимает этот пост с 2012 г.). Был переизбран также председатель высшего совета партии Борис Грызлов (с 2002 г.), а позже и секретарь генсовета Андрей Турчак (с 2017 г.).
Партийная структура показала свою эффективность за время выборов, поэтому полномочия политического руководства были подтверждены, ведь электоральные задачи в ходе выборов были решены, говорит координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. Партия пока не готова к крупным кадровым решениям – для этого нет серьезных причин, считает политолог Ростислав Туровский: «Выборы для единороссов прошли достаточно успешно, а новые крупные кампании пока за горизонтом планирования». К тому же партия также не испытывает потребности в обновлении имиджа, а ротации в высшем руководстве проводятся именно для этого, считает Туровский.
В среднем коллективные органы управления партией обновились наполовину. В высший совет партии по итогам съезда вошло 98 человек, в генеральный совет – 170. В высший совет включили, к примеру, вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сенатора Андрея Клишаса, депутата Госдумы Павла Крашенинникова, гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Покинули высший совет некоторые отставники: перешедший в Совет Федерации экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко и глава Саратовской области Валерий Радаев, близкий к председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Ведомости» писали, что Радаев может не участвовать в следующих губернаторских выборах и досрочно уйти в отставку.
Ключевые изменения произошли среди заместителей Турчака. Заместителем секретаря генсовета и одновременно руководителем центрального исполкома (ЦИК) партии, где также произошли перестановки, стал экс-депутат Госдумы Александр Сидякин, который с 2018 г. руководил администрацией главы Башкирии. Сидякин будет координировать работу аппарата партии в целом, в том числе кадровые вопросы и партийное строительство, говорит собеседник в партии. Еще один новый заместитель Турчака – референт управления президента по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, которая будет отвечать в партии в том числе за медиакоммуникации. По словам трех собеседников в партии, она и во время избирательной кампании взаимодействовала с партией.
Остались заместителями Турчака в генсовете новый лидер думской фракции «Единой России» Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сенатор Сергей Перминов (отвечает за регионы). Количество замов у Турчака уменьшилось – эти посты покинули председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, председатели думских комитетов по экологии и по информационной политике Дмитрий Кобылкин и Александр Хинштейн соответственно, замруководителя фракции Евгений Ревенко. Они сосредоточатся на думской работе, сказал собеседник в партии.
Перестройка, коснувшаяся новых заместителей секретаря генсовета партии и ЦИК, в некоторой степени повторяет структуру избирательного штаба партии, говорит Костин. «Учтен положительный опыт работы партийных структур во время избирательной кампании, который решили применять и в межвыборный период», – отмечает он. Перестановки в генсовете и ЦИК призваны решить текущие организационные задачи, добавляет Туровский: «Хотя и в данном случае стоит ожидать не принципиальных изменений в методах работы партии, а скорее оргвыводов в отношении проблемных регионов. Это и станет одним из направлений работы в самое ближайшее время».