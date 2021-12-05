«Единая Россия» настраивается на будущие выборы

Ключевые изменения произошли среди заместителей Турчака. Заместителем секретаря генсовета и одновременно руководителем центрального исполкома (ЦИК) партии, где также произошли перестановки, стал экс-депутат Госдумы Александр Сидякин, который с 2018 г. руководил администрацией главы Башкирии. Сидякин будет координировать работу аппарата партии в целом, в том числе кадровые вопросы и партийное строительство, говорит собеседник в партии. Еще один новый заместитель Турчака – референт управления президента по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, которая будет отвечать в партии в том числе за медиакоммуникации. По словам трех собеседников в партии, она и во время избирательной кампании взаимодействовала с партией.