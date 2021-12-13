«Ведомости» узнали, как Россия ответит на американские ракеты в Европе

Официально у России нет вооружений, которые были запрещены ДРСМД, отмечает Ермаков из РСМД. По его мнению, в США разработки подобных систем ведутся открыто и это сильно беспокоит Москву, наиболее продвинутые в разработке на данный момент системы – баллистическая ракета PrSM и версия крылатой ракеты Tomahawk наземного базирования. В случае размещения таких систем в Европе в зоне поражения окажутся командные объекты на территории России, говорит эксперт. По его оценке, американские вооружения, нарушающие ДРСМД, будут готовы примерно к 2024 г., но штабные подразделения, куда поступят новые системы, уже формируются. В ноябре 2021 г. стало известно о начале воссоздания в Европе 56-го артиллерийского командования армии США, которое во время войны отвечало за ракеты средней дальности Pershing II, ликвидированные по ДРСМД.