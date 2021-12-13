«Ведомости» узнали, как Россия ответит на американские ракеты в Европе

«Ведомости» узнали, как Россия ответит на американские ракеты в ЕвропеМосква может развернуть «Искандеры» с увеличенной дальностью
Ответом России в случае размещения в Европе ракет средней дальности станет развертывание аналогичных ракет, считают два источника «Ведомостей», близких к Минобороны. Это могут быть ракеты с увеличенной дальностью полета на базе крылатых и баллистических ракет для комплекса «Искандер», в настоящее время официально не существующих, говорят собеседники. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Размещение Россией новых дальнобойных ракетных систем является очевидным шагом, полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. По его словам, цель такого решения – заставить нервничать восточноевропейских союзников США и вынудить американское руководство тратить деньги на противостояние с Россией, а не с Китаем, который объявлен главным противником.
Ранее, 13 декабря, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил «РИА Новости», что одной из основных озабоченностей России в отношении НАТО является появление ракет средней дальности в Европе. Если это случится, «это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», сказал Рябков. По мнению замминистра, в случае такой конфронтации может повториться острая ситуация, аналогичная Карибскому кризису 1962 г., когда советские ядерные ракеты средней дальности были размещены на Кубе.
Несмотря на ликвидацию в 2019 г. Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия подтвердила готовность и далее придерживаться отказа от разворачивания в европейской части ракеты с дальностью более 500 км, которые запрещалось иметь этим соглашением. США же вышли из соглашения из-за разработки в России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность которой, по американским оценкам, превосходила 500 км. Россия отвергала эти обвинения. Сейчас все 13 ракетных бригад Сухопутных войск перевооружены на комплексы «Искандер», в августе 2021 г. замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о заказе 14-го бригадного комплекта комплекса.
Официально у России нет вооружений, которые были запрещены ДРСМД, отмечает Ермаков из РСМД. По его мнению, в США разработки подобных систем ведутся открыто и это сильно беспокоит Москву, наиболее продвинутые в разработке на данный момент системы – баллистическая ракета PrSM и версия крылатой ракеты Tomahawk наземного базирования. В случае размещения таких систем в Европе в зоне поражения окажутся командные объекты на территории России, говорит эксперт. По его оценке, американские вооружения, нарушающие ДРСМД, будут готовы примерно к 2024 г., но штабные подразделения, куда поступят новые системы, уже формируются. В ноябре 2021 г. стало известно о начале воссоздания в Европе 56-го артиллерийского командования армии США, которое во время войны отвечало за ракеты средней дальности Pershing II, ликвидированные по ДРСМД.
Российский оборонно-промышленный комплекс способен без проблем разработать и развернуть ракеты средней и меньшей дальности, поэтому, как только подобные американские системы окажутся в Европе, появятся они и в России, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Двух лет вполне хватит для создания модификаций ракет «Искандер» достаточной дальности, чтобы создать противовес американским ракетам, говорят источник «Ведомостей» в российском ОПК и собеседник, близкий к Минобороны России.