Попытка отнять у Росгвардии контроль за оружием противоречит изначальной идее Путина

Попытка отнять у Росгвардии контроль за оружием противоречит изначальной идее ПутинаС таким предложением выступил Бастрыкин, и его поддержали некоторые эксперты
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил вернуть процедуру контроля за оборотом огнестрельного оружия и патронов МВД. Сейчас им занимается Росгвардия, но вопрос должен решаться при межведомственном взаимодействии, заявил Бастрыкин «РИА Новости». Инициатива находится на этапе обсуждения, сказал Бастрыкин: «В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов».
СКР выступает с таким предложением в связи с нападениями на учебные заведения, произошедшие в России с использованием оружия, сказал Бастрыкин. 11 мая 2021 г. в России произошло массовое убийство: бывший ученик гимназии № 147 Ильназ Галявиев взорвал в учебном заведении самодельную бомбу, после чего открыл стрельбу. В результате нападения погибли 7 детей и 2 взрослых. 20 сентября 2021 г. студент Тимур Бекмансуров начал стрельбу в Пермском госуниверситете, погибло 6 человек. Оба нападавших имели официально зарегистрированное оружие.
«Ведомости» направили запросы в Росгвардию и МВД.
По словам источника в правоохранительных органах, в словах Бастрыкина есть определенная логика: ведомственная разобщенность лицензионно-разрешительных органов (ЛРО), которые были переданы в Росгвардию при ее создании в 2015 г., и полиции приводит к тому, что проверка лиц, желающих купить оружие, и контроль за ними недостаточны. Однако ЛРО лицензируют и контролируют также ЧОПы, оружейное производство и частных детективов и вряд ли Росгвардия, которая сама является по сути самым крупным охранным предприятием России, захочет лишиться таких полномочий, продолжает он. Так что предложение Бастрыкина вряд ли пройдет легко, считает собеседник «Ведомостей».
«Росгвардия – это орган сугубо военный, и ей тяжело контролировать оборот в сугубо гражданской сфере», – считает адвокат Муслим Шейхов. Преступлений, совершенных с помощью легального оружия, регистрируется не так уж много и большая часть приходится на несчастные случаи на охоте, отмечает он.
«Объединение всех усилий правоохранительных органов [о котором сказал Бастрыкин] позволит подойти к вопросу контроля комплексно, – говорит президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. – Отлаженное взаимодействие может принести свои плоды». Но «не хотелось бы новых бюрократических порогов» в части контроля за оборотом оружия, добавил эксперт.
Правда, предложения Бастрыкина несколько противоречат изначальной концепции создания ведомства. В 2016 г. во время прямой линии президент Владимир Путин назвал первой и основной причиной создания Росгвардии необходимость поставить под особый контроль оборот оружия в стране. Ведомство будет заниматься всем, что связано с оружием, в том числе выдачей лицензий и на охранную деятельность, говорил президент.