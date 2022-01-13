Попытка отнять у Росгвардии контроль за оружием противоречит изначальной идее Путина

По словам источника в правоохранительных органах, в словах Бастрыкина есть определенная логика: ведомственная разобщенность лицензионно-разрешительных органов (ЛРО), которые были переданы в Росгвардию при ее создании в 2015 г., и полиции приводит к тому, что проверка лиц, желающих купить оружие, и контроль за ними недостаточны. Однако ЛРО лицензируют и контролируют также ЧОПы, оружейное производство и частных детективов и вряд ли Росгвардия, которая сама является по сути самым крупным охранным предприятием России, захочет лишиться таких полномочий, продолжает он. Так что предложение Бастрыкина вряд ли пройдет легко, считает собеседник «Ведомостей».