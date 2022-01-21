Обращение к Путину о признании Донбасса в Госдуме обсудят на следующей неделе

Комитетом руководит коммунист Леонид Калашников, но большинство в нем все равно занимают единороссы. Фракция КПРФ, подготовив обращение к Путину, пытается выполнить свои обязательства перед избирателями, заверил «Ведомости» сам Калашников: «Все призывы – «не надо будоражить», «сейчас такая обстановка», «не надо тревожить» – мы слышим их все семь лет, и по «Минску-1», и по «Минску-2», и по «нормандскому формату» переговоров [о ситуации на Украине], при Байдене, при Трампе, при Зеленском, при Порошенко. Наша постановка вопроса перед президентом, перед Госдумой – попытка еще раз актуализировать вопрос».