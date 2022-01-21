Обращение к Путину о признании Донбасса в Госдуме обсудят на следующей неделе

Обращение к Путину о признании Донбасса в Госдуме обсудят на следующей неделеКремль готов всерьез комментировать инициативу КПРФ после прохождения думской процедуры
В Госдуме и Кремле 21 января 2022 г. прокомментировали подготовку официального обращения нижней палаты парламента к президенту по поводу признания Донбасса. Проект обращения подготовила и внесла в Госдуму 19 января группа депутатов КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. В документе сказано, что необходимо признать самопровозглашенные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств» для обеспечения их безопасности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что на следующей неделе перед заседанием Совета палаты проведет консультации с руководителями фракций, после чего вопрос будет рассмотрен на самом Совете. Он запланирован на 24 января. Перед прошлым заседанием Совета Госдумы Володин уже проводил консультации с лидерами фракций по думской повестке.
При этом в своем Telegram-канале он уточнил, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил готовность поддержать проект, лидер ЛДПР Владимир Жириновский «высказался более масштабно». «Депутатов от «Единой России» – они неоднократно высказывались по этой теме – также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», – написал Володин. Украина игнорирует минские соглашения, сообщил Володин, а НАТО хочет оккупировать эту страну, что «может обернуться трагедией».
О позиции еще одной фракции – «Новые люди» – спикер Госдумы не сообщил. В пресс-службе партии к моменту публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей» о том, что думают о проблеме Донбасса.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал «Ведомостям», что Совет Думы может поручить комитету рассмотреть проект обращения к президенту. По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина («Единая Россия»), его позиция по этому вопросу остается прежней: «Нам контрпродуктивно признавать ДНР и ЛНР. Такое признание означает, что последует ответная реакция».
Комитетом руководит коммунист Леонид Калашников, но большинство в нем все равно занимают единороссы. Фракция КПРФ, подготовив обращение к Путину, пытается выполнить свои обязательства перед избирателями, заверил «Ведомости» сам Калашников: «Все призывы – «не надо будоражить», «сейчас такая обстановка», «не надо тревожить» – мы слышим их все семь лет, и по «Минску-1», и по «Минску-2», и по «нормандскому формату» переговоров [о ситуации на Украине], при Байдене, при Трампе, при Зеленском, при Порошенко. Наша постановка вопроса перед президентом, перед Госдумой – попытка еще раз актуализировать вопрос».
Это вынужденный шаг и он является ответной мерой на многочисленные законодательные и другие инициативы США и их союзников по усилению санкций и оказанию другого давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, говорит директор Фонда содействия технологиям XXI в. Иван Коновалов. Об этом говорит и осторожная форма рассмотрения инициативы КПРФ: вряд ли ее рассмотрение будет доведено до конца, если напряженность в российско-американских отношениях снизится, говорит эксперт.
КПРФ действительно выступила с инициативой на фоне обострившегося конфликта России с Западом по поводу Украины. 10 января 2022 г. в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности в Европе, 12 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО, 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ.
20 января 2022 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга сказал журналистам, что пока рано обсуждать эту думскую инициативу, потому что документ должен пройти «определенную процедуру», по итогам которой «обращение или будет принято или не будет принято». 21 января Песков вновь отказался комментировать инициативу.
«Хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности», – отметил он. Поэтому очень важно, добавил Песков, «осознавать ответственность» за такие шаги и «не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи».
Так называемые ДНР и ЛНР провозгласили независимость весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве.