Проект закона о местном самоуправлении примут в первом чтении

Переход к одноуровневой системе МСУ в комитете сочли логичным. Сейчас много «матрешечных органов МСУ, когда в одном органе МСУ действуют и другие органы МСУ, как правило поселковые», сказал Крашенинников: «Бюджет их зачастую состоит лишь из той суммы, которая необходима на зарплаты главы поселения и сотрудников». При этом у них нет полномочий, финансов, и часто им не удается решить задачи, которые стоят перед поселениями, объясняет он. Поэтому предлагается перейти к системе городских и муниципальных органов МСУ, к тому же в России уже есть регионы, в которых реформу провели. Всего, по его словам, «уйдет» после принятия закона больше 10 000 муниципалитетов.