Проект закона о местном самоуправлении примут в первом чтении

Проект закона о местном самоуправлении примут в первом чтенииОставлять за регионами право сохранять поселения не планируется
Комитет Госдумы по госстроительству в понедельник поддержал проект нового закона о местном самоуправлении и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. Оно пройдет уже 25 января. Перед первым чтением в комитет поступило 38 отзывов из регионов, рассказал его председатель Павел Крашенинников. Все они положительные, но с замечаниями, которые планируется учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. Некоторые замечания связаны с переходными положениями законопроекта, собственностью МСУ и урегулированием вопросов о границах территорий.
Законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Он предполагает переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой. Планируется, что до 2028 г. все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы. Губернаторы смогут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI. Это позволит «цивилизованно» решать проблемы, поэтому не будут возникать конфликты, говорит Крашенинников.
Переход к одноуровневой системе МСУ в комитете сочли логичным. Сейчас много «матрешечных органов МСУ, когда в одном органе МСУ действуют и другие органы МСУ, как правило поселковые», сказал Крашенинников: «Бюджет их зачастую состоит лишь из той суммы, которая необходима на зарплаты главы поселения и сотрудников». При этом у них нет полномочий, финансов, и часто им не удается решить задачи, которые стоят перед поселениями, объясняет он. Поэтому предлагается перейти к системе городских и муниципальных органов МСУ, к тому же в России уже есть регионы, в которых реформу провели. Всего, по его словам, «уйдет» после принятия закона больше 10 000 муниципалитетов.
Ранее замминистра юстиции Андрей Логинов сказал на слушаниях в Совете Федерации, что новый законопроект приведет к сокращению около 100 000 муниципальных служащих к 2028 г. Преобразование органов МСУ не должно проходить быстро, а должностные лица, которые избраны в представительные органы, должны исчерпать свой срок полномочий, говорит Крашенинников. «Никакого изгнания с работы не будет. Те, кто не будет избран в представительные органы, как занимались своей работой, так и будут. Те же, кто работал в исполнительной власти, будут получать трудоустройство по профилю», – считает депутат.
Нет задачи ликвидировать какое-то количество поселений, говорит собеседник, близкий к администрации президента: «Каждый субъект будет решать сам – небольшие и не очень крепкие поселения будут сливаться [в городские округа], а самостоятельные, в том числе финансово, останутся сами по себе, но только будут преобразованы в городские или муниципальные округа». Муниципальные служащие просто перейдут на работу в округа, зато «станет меньше начальников – муниципальных депутатов, которые в основном работают на освобожденной основе, и глав муниципальных образований», добавляет собеседник.
Нужно широкое обсуждение законопроекта, говорит член комитета по госстроительству Вячеслав Мархаев (КПРФ). По его словам, в регионах не все поддерживают предложенные нормы, а действующий закон об МСУ еще себя не исчерпал, хотя из-за него появилось много местных депутатов.
«После принятия закона управление территорией упростится для региональных властей», – говорит президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. Но, по его словам, поселенческий уровень власти для людей ближе.