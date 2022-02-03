Байден заявил о ликвидации «халифа» ИГ в Сирии

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, в ходе операции в районе города Атма в провинции Идлиб погибли 13 мирных жителей. Перед началом операции американский спецназ через громкоговорители предложил неназванному руководителю террористов сдаться, после его отказа начался бой. Ударом с двух вертолетов были разрушены два жилых дома, из–за чего якобы и погибли гражданские. По данным Reuters со ссылкой на так называемую «Сирийскую гражданскую оборону», погибли 6 детей. Миссия длилась около трёх часов. Американские солдаты, по сведениям телеканала, должны были арестовать некоего руководителя террористического движения «Аль–Каида» (запрещена в России). По данным других источников телеканала, целями американской спецоперации могли быть лидер террористической организации «Хранители религии» (связана с «Аль-Каидой») Абу Хуссам аль–Британи и двое руководителей ИГ – Абу Убайда аль–Ираки и Омар Кардиш Турки. О том, была ли это та самая операция, в которой, по словам Байдена, был ликвидирован аль–Курайши, не уточняется.