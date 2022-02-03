Байден заявил о ликвидации «халифа» ИГ в Сирии

Байден заявил о ликвидации «халифа» ИГ в СирииЛидер группировки убит в результате спецоперации спецназа США на северо-западе Сирии
В результате спецоперации американского спецназа на северо-западе Сирии (территория подконтрольна группировкам сирийской оппозиции) в ночь на 3 февраля уничтожен лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещена в России), «халиф» Абу Ибрахим аль–Хашими аль–Курейши, сообщил президент США Джо Байден.
По словам американского лидера, прошлой ночью по его приказу вооруженные силы США на северо-западе Сирии «успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным». «Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил [мы] ликвидировали на поле боя Абу Ибрагима аль–Хашими аль–Курайши – лидера ИГИЛ», – приводит слова Байдена пресс–служба Белого дома.
Он добавил, что «все американцы благополучно вернулись с операции. Точное место ликвидации аль–Курайши не называется. ИГ в своих информационных ресурсах пока не подтверждала гибель лидера и не объявляла о начале процедуры выборов нового.
Байден также анонсировал телевизионное выступление по этому поводу. В своем Twitter он опубликовал фотографию, как вместе с вице–президентом Камалой Харрис наблюдает за ходом операции в реальном времени.
Кроме того, утром 3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские силы специального назначения под контролем Центрального командования США вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. «Миссия прошла успешно. Пострадавших в США не было», – приводит слова Кирби пресс–служба американского минобороны.
По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, в ходе операции в районе города Атма в провинции Идлиб погибли 13 мирных жителей. Перед началом операции американский спецназ через громкоговорители предложил неназванному руководителю террористов сдаться, после его отказа начался бой. Ударом с двух вертолетов были разрушены два жилых дома, из–за чего якобы и погибли гражданские. По данным Reuters со ссылкой на так называемую «Сирийскую гражданскую оборону», погибли 6 детей. Миссия длилась около трёх часов. Американские солдаты, по сведениям телеканала, должны были арестовать некоего руководителя террористического движения «Аль–Каида» (запрещена в России). По данным других источников телеканала, целями американской спецоперации могли быть лидер террористической организации «Хранители религии» (связана с «Аль-Каидой») Абу Хуссам аль–Британи и двое руководителей ИГ – Абу Убайда аль–Ираки и Омар Кардиш Турки. О том, была ли это та самая операция, в которой, по словам Байдена, был ликвидирован аль–Курайши, не уточняется.
Ранее, в конце января, американский спецназ помогал формированиям сирийских курдов подавить вооруженное восстание около 70 боевиков ИГ, сбежавших из тюрьмы в провинции Хасаке в районе города Аш–Шаддади. Восстание было ликвидировано американскими военными вместе с бойцами курдского Союза демократических сил (СДС).
Абу Ибрагим аль–Хашеми аль–Кураши провозглашен «халифом» ИГ 31 октября 2019 г. после гибели первого лидера группировки Абу Бакра аль–Багдади, также убитого в результате американской спецоперации 26 октября того же года. Изначально информация о гибели аль–Багдади отрицалась ИГ. Аль–Курайши в имени убитого второго лидера группировки – отсылка к принадлежности арабскому племени, из которого происходит и пророк Мухаммед. О личности этого руководителя группировки практически ничего не известно, он не появлялся на видеосообщениях ИГ с открытым лицом. Считается, что его имя – аль–Хашеми – является псевдонимом. В ноябре 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выяснил настоящее имя аль–Курайши, но оно так и не было названо.
Аль–Курайши был избран вождем ИГ того, как группировка практически ушла в подполье и перешла к партизанской войне – последние территории на востоке Сирии в провинции Дейр–эз–Зор она потеряла в марте 2019 г., когда курдские отряды СДС при авиаподдержке США взяли контролировавшиеся группировкой села Багуз и другие на границе с Ираком, а выжившие после массированных бомбардировок боевики сдались в плен. Сейчас на подконтрольных курдам территориях в лагерях содержится до 5000 бывших боевиков ИГ.