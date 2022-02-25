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ДНР и ЛНР готовы работать в российском правовом поле

Законодательство стран и так в целом похоже, уверены юристы
Марина Царева
Конституции ДНР и ЛНР разрабатывались во многом с опорой на текст Основного закона России / Максим Стулов / Ведомости

Россия, ДНР и ЛНР будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. Это следует из договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ратифицированных 22 февраля. Оговаривается также, что Россия и республики «будут осуществлять регулярный обмен информацией о разработке, принятии и применении правовых актов и международно-правовых документов».

Специализирующийся на международно-правовых делах юрист Виктор Балакаев полагает, что авторы договоров рассчитывают на глубокую правовую интеграцию России и республик: «Об этом свидетельствует сама терминология, поскольку в праве под унификацией понимается наивысшая степень сближения двух систем законодательства». В пример унификации юрист приводит Евросоюз, где приоритетом над национальными законами обладают акты институтов ЕС (Еврокомиссии, Европарламента и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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