ДНР и ЛНР готовы работать в российском правовом поле

ДНР и ЛНР готовы работать в российском правовом полеЗаконодательство стран и так в целом похоже, уверены юристы
Россия, ДНР и ЛНР будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. Это следует из договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ратифицированных 22 февраля. Оговаривается также, что Россия и республики «будут осуществлять регулярный обмен информацией о разработке, принятии и применении правовых актов и международно-правовых документов».
Специализирующийся на международно-правовых делах юрист Виктор Балакаев полагает, что авторы договоров рассчитывают на глубокую правовую интеграцию России и республик: «Об этом свидетельствует сама терминология, поскольку в праве под унификацией понимается наивысшая степень сближения двух систем законодательства». В пример унификации юрист приводит Евросоюз, где приоритетом над национальными законами обладают акты институтов ЕС (Еврокомиссии, Европарламента и т. д.).