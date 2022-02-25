ДНР и ЛНР готовы работать в российском правовом поле

Россия, ДНР и ЛНР будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. Это следует из договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ратифицированных 22 февраля. Оговаривается также, что Россия и республики «будут осуществлять регулярный обмен информацией о разработке, принятии и применении правовых актов и международно-правовых документов».