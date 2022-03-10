Депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство о поездках за границу

В партии решение официально объяснили заботой о своих коллегах. «Речь прежде всего идет о безопасности депутатов, – заявил «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. – В столь непростой период мы должны знать, кто из депутатов где находится. Учитывая вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это оправданная мера, особенно если кому-то из депутатов нужно будет оказать помощь». При этом, судя по тексту документа, предупреждение о поездках за границу носит обязательный характер. Избранный по одномандатному округу депутат может быть исключен из фракции за несоблюдение возложенных на него обязанностей. Тех, кто избран по партийным спискам, по закону не могут исключить из фракции.