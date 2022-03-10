Депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство о поездках за границу«Единая Россия» хочет таким образом обеспечить безопасность партийцев
Депутатов Госдумы от «Единой России» обязали предупреждать руководство обо всех планируемых выездах за рубеж, следует из обновленного положения о порядке работы фракции. «Ведомости» ознакомились с документом, который датирован 8 февраля. Он подписан председателем высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым. Его подлинность подтвердили три единоросса. Во фракции «Единая Россия» состоит большинство – 325 из 450 – членов нижней палаты парламента. Прежде таких требований к депутатам никогда не предъявлялось.
В партии решение официально объяснили заботой о своих коллегах. «Речь прежде всего идет о безопасности депутатов, – заявил «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. – В столь непростой период мы должны знать, кто из депутатов где находится. Учитывая вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это оправданная мера, особенно если кому-то из депутатов нужно будет оказать помощь». При этом, судя по тексту документа, предупреждение о поездках за границу носит обязательный характер. Избранный по одномандатному округу депутат может быть исключен из фракции за несоблюдение возложенных на него обязанностей. Тех, кто избран по партийным спискам, по закону не могут исключить из фракции.
Необходимость уведомлять руководство нужно еще и для того, чтобы партия знала о визитах депутатов за границу, ведь там они могут делать громкие заявления, говорит источник в партии.
В качестве примера он называет визит депутата Виталия Милонова в Нагорный Карабах в 2020 г. во время конфликта Армении и Азербайджана. Посольство Азербайджана в Москве тогда направило ноту протеста в МИД России. «Чтобы профилактировать подобные случаи и необходимо уведомлять о поездках», – сказал собеседник «Ведомостей».
Еще один собеседник «Ведомостей» во фракции говорит, что «это объективная необходимость в нынешних условиях, поскольку все депутаты Госдумы имеют доступ к гостайне». «Лучше уведомить политическое руководство о планируемой заграничной поездке заранее, чем потом все узнают из новостей, что какой-то российский парламентарий, например, не может вернуться в страну», – считает он. Примеру «Единой России» могут последовать и другие парламентские партии, говорит собеседник.
Правда, после обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР большинство депутатов оказались под санкциями и лишились возможности въезжать в ряд других стран.
В КПРФ давно существует неформальная практика уведомлять лидера фракции Геннадия Зюганова или его первого зама Ивана Мельникова даже о личных поездках за рубеж, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Есть правила хорошего тона – информировать руководителя о своих поездках, в том числе за границу. Но это личное дело каждого депутата», – говорит первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. В пресс-службах «Новых людей» и ЛДПР «Ведомостям» сообщили, что подобных требований к депутатам нет. С Советом Госдумы сейчас согласовываются только заграничные командировки, отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов (они оплачиваются за госсчет).
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что для сенаторов в палате такой обязанности также нет.
Юрист Антон Рудаков напомнил, что различные процедурные ограничения на выезд есть у чиновников, работающих со сведениями, подпадающими под категории государственной тайны. Тем чиновникам, которым выезд разрешен, необходимо предварительно уведомить о своем маршруте, сроках и посещаемых странах. В нынешней ситуации «отказ от подобной ответственности может принести репутационные потери для «Единой России», и партия их заранее купирует». «Полагаю, что эксцессы исключения из фракции станут единичными и исключительными случаями», – добавил Рудаков.
Бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин отмечает, что в данном случае речь идет о внутрипартийном деле: «Не нравится – можно просто выйти из фракции».
«Поскольку это только уведомление, а не получение разрешения, то это не очень строгое правило и скорее символический знак о нежелательности поездок за границу», – говорит политолог Михаил Виноградов. «Единая Россия» пытается разбираться с партийной дисциплиной. Это нормально – знать, куда ездят депутаты, не приводит ли это к пропуску пленарных заседаний, сказал президент Центра политических технологий Борис Макаренко.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов