В Госдуме создали парламентские группы для взаимодействия с ДНР и ЛНР

Юрист Иван Брикульский подчеркивает, что в обязательствах унификации законодательства для международной практики нет ничего нового: «Это достаточно распространенное явление, которое само по себе не говорит, что государства обязательно образуют единое целое». Аналогичные обязательства по унификации находятся также в договорах о дружбе и сотрудничестве между Россией и Южной Осетией и Абхазией, причем в такой же формулировке, что и с народными республиками, указывает юрист (Россия признала их в 2008 г.). «Схожие формулировки есть и в договоре о создании Союзного государства, но по итогу единое централизованное государство до сих пор не создано», – говорит Брикульский.