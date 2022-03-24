В Госдуме создали парламентские группы для взаимодействия с ДНР и ЛНР

В Госдуме создали парламентские группы для взаимодействия с ДНР и ЛНРОни будут помогать в разработке программ социально-экономического развития республик
Решение по созданию думской группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР принято, рассказал «Ведомостям» зампред комитета по делам СНГ и бывший премьер ДНР Александр Бородай («Единая Россия»). «Группы будут заниматься приближением законодательства ДНР и ЛНР с российским», – сказал депутат. О таких планах ранее сообщали «Ведомости».
Группу по контактам с ДНР возглавит зампред оборонного комитета Дмитрий Саблин, по ЛНР – первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий (также из фракции «Единая Россия»), он подтвердил эти назначения «Ведомостям». По его словам, первые выездные заседания комитета по делам СНГ в Донецке и Луганске пройдут уже в апреле – приглашения получены от руководителей парламентов республик Владимира Бидевки и Дениса Мирошниченко.
«Группы дружбы, которые мы сформируем, к концу года должны будут разработать программы социально-экономического развития республик, оказания Россией помощи в этом вопросе», – рассказал Водолацкий. Депутат также выразил уверенность, что в ближайшие две недели ЛНР будет уже в границах Луганской области 2014 г., которая до этого контролировалась Украиной, а потому парламентские группы также обсудят работу по «нравственно-патриотическому воспитанию детей и молодежи». «Им мозги пытались направить в сторону националистической идеологии, – уверен Водолацкий. – Задача программы – именно в этой сфере применять наши нормы на этих территориях, которые освобождаются».
Депутат Госдумы, еще один единоросс – Евгений Попов, который ранее должен был отвечать за сотрудничество с Верховной радой Украины, сказал «Ведомостям», что, пока конфликт не будет завершен, «глобальные задачи перед группами по ДНР и ЛНР ставить неуместно». «Главное – сформировать каналы общения по гуманитарным вопросам, по выплате пособий беженцам, тем, кто остался там без крова, без работы. Многие из этих людей, если не большинство, являются гражданами России», – говорит Попов. Он подчеркнул, что регламентов работы у групп пока нет, а четких ограничений по видам деятельности для парламентариев не будет.
Договоры о дружбе с ДНР и ЛНР, подписанные сразу после признания республик 21 февраля, подразумевали «меры по унификации законодательства». Но унификация законодательства шла с самого начала существования народных республик, например, Гражданский кодекс (ГК) ДНР во многом напоминает ГК России, говорит руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев. Несмотря на сближение законодательства, сам по себе такой процесс не означает вхождения республик в состав России, отмечают эксперты.
Юрист Иван Брикульский подчеркивает, что в обязательствах унификации законодательства для международной практики нет ничего нового: «Это достаточно распространенное явление, которое само по себе не говорит, что государства обязательно образуют единое целое». Аналогичные обязательства по унификации находятся также в договорах о дружбе и сотрудничестве между Россией и Южной Осетией и Абхазией, причем в такой же формулировке, что и с народными республиками, указывает юрист (Россия признала их в 2008 г.). «Схожие формулировки есть и в договоре о создании Союзного государства, но по итогу единое централизованное государство до сих пор не создано», – говорит Брикульский.