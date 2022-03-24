25 марта фракции начнут встречи с Михаилом Мишустиным перед его отчетом в Госдуме

25 марта фракции начнут встречи с Михаилом Мишустиным перед его отчетом в ГосдумеПервыми к нему пойдут «Новые люди» и ЛДПР, а последними – единороссы
На этой неделе начнется серия встреч руководства думских фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед его отчетом в нижней палате парламента. Это будет его первый отчет перед Госдумой восьмого созыва, избранной в 2021 г.
На консультации в Белый дом 25 марта первыми позвали ЛДПР, а также «Новых людей». «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым впервые прошли в Госдуму, они будут обсуждать с Мишустиным экономические вопросы, сказал «Ведомостям» один из депутатов. Детально рассказать об этом прессе партия готова после встречи, уточнил он. От ЛДПР на встрече с Мишустиным будет выступать по решению фракции ее зампред Ярослав Нилов, поскольку Владимир Жириновский со 2 февраля находится в больнице.
По словам Нилова, правительство Мишустина работает в особом режиме: «Как только оно было сформировано, началась пандемия, сейчас экономические потрясения из-за спецоперации и санкций. Поэтому мы будем и на встрече с Мишустиным, и на отчете настаивать на тех мерах, которые разработали в ЛДПР». По его словам, это индексация пенсий и других выплат на уровень инфляции, выдача нуждающимся продовольственно-лекарственных сертификатов, развитие сельхозкооперации, поддержка отечественной фарминдустрии, в частности создание сети госаптек, избавление от ненужных трат вроде проведения форумов с закупкой авиабилетов и т. д.
Следующими пойдут в Белый дом депутаты КПРФ и «Справедливой России». Встреча руководства КПРФ с Мишустиным пройдет 29 марта в Белом доме, рассказал «Ведомостям» координатор фракции Николай Коломейцев. Коммунисты хотят узнать о реализации госпрограмм, в частности по развитию сельских территорий, о программах импортозамещения в авиастроении, станкостроении и IT, а также в производстве лекарств. КПРФ интересует рост зарплат в медицине и образовании и т. д. Также у КПРФ будут вопросы о необходимости ревизии присутствия России в ВТО, МВФ, МОТ и других международных организациях. Коломейцев говорит, что уже после встречи с Мишустиным коммунисты будут формулировать вопросы к отчету правительства.
«Справедливая Россия» встретится с Мишустиным 29 марта, говорит первый зампред фракции Дмитрий Гусев. Правительству справороссы на отчете будут задавать вопросы об антисанкционной борьбе, отмечает он: «Это социальные гарантии для граждан, меры поддержки экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса». Также депутаты хотят спросить, будет ли сохранена нынешняя модель экономики или нужно переходить к новой – «плановой или планово-конкурентной».
Последними перед визитом Мишустина на Охотный Ряд с ним пообщаются единороссы. «Единая Россия» проведет встречу в начале апреля, говорит собеседник в партии. Два источника говорят, что встреча может пройти 4 апреля. Традиционно дата встречи согласовывается с графиком главы правительства и спикером Госдумы (Вячеслав Володин – единоросс и тоже ходит на эти встречи), говорит собеседник во фракции.
Сам отчет состоится 7 апреля – раньше, чем в 2020 и 2021 гг. (тогда отчет прошел 22 июля и 12 мая соответственно), говорил Володин и объяснял решение назначить отчет на более ранний срок тем, что поступает много обращений от граждан «о росте цен, импортозамещении, сохранении рабочих мест». Темы для обсуждения с правительством «будут касаться текущей ситуации, когда против России развязана экономическая и политическая война», отмечает источник во фракции «Единая Россия»: «Поэтому и предметом для обсуждения на встрече с премьером будут вопросы противодействия иностранному давлению, стабилизации экономической ситуации и выполнения всех социальных обязательств государства перед гражданами».
Правительство на отчете, скорее всего, будет говорить о возможности некоторых экономических свобод и снятия административных барьеров, точечных налоговых льгот, как уже было для IT-сферы, говорит политолог Алексей Макаркин.