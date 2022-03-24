25 марта фракции начнут встречи с Михаилом Мишустиным перед его отчетом в Госдуме

Следующими пойдут в Белый дом депутаты КПРФ и «Справедливой России». Встреча руководства КПРФ с Мишустиным пройдет 29 марта в Белом доме, рассказал «Ведомостям» координатор фракции Николай Коломейцев. Коммунисты хотят узнать о реализации госпрограмм, в частности по развитию сельских территорий, о программах импортозамещения в авиастроении, станкостроении и IT, а также в производстве лекарств. КПРФ интересует рост зарплат в медицине и образовании и т. д. Также у КПРФ будут вопросы о необходимости ревизии присутствия России в ВТО, МВФ, МОТ и других международных организациях. Коломейцев говорит, что уже после встречи с Мишустиным коммунисты будут формулировать вопросы к отчету правительства.