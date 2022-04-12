«Идя в политику, я допускал, что меня могут убить»

Голосование по вотуму должно было пройти еще до 22 марта. Но его перенесли, чтобы не помешать встрече министров стран – членов Организации исламского сотрудничества. 28 марта заседание все-таки провели, но о вотуме и речи не было. Дело в том, что еще в феврале скончался один из парламентариев. А по уставу парламента на ближайшем после такого трагического события заседании депутаты должны ограничиться поминовением коллеги. Двумя днями позже парламентарии собрались снова, но на повестку вместо вотума спикер принялся выносить различные протокольные вопросы. Через 10 минут оппозиция принялась возмущаться: где же голосование по вотуму? И заседание отложили из-за беспорядка в зале.