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«Идя в политику, я допускал, что меня могут убить»

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента после вотума недоверия
Софья Корепанова
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан / AAMIR QURESHI / AFP

За 75 лет независимости Пакистана еще ни один премьер-министр не смог продержаться на этом посту полный срок. Вот и премьер-министр Имран Хан должен был доработать пять лет, до середины 2023 г. Но еще в начале марта оппозиция в Национальном собрании начала процесс вотума недоверия. Хан держался за власть всеми силами.

Голосование по вотуму должно было пройти еще до 22 марта. Но его перенесли, чтобы не помешать встрече министров стран – членов Организации исламского сотрудничества. 28 марта заседание все-таки провели, но о вотуме и речи не было. Дело в том, что еще в феврале скончался один из парламентариев. А по уставу парламента на ближайшем после такого трагического события заседании депутаты должны ограничиться поминовением коллеги. Двумя днями позже парламентарии собрались снова, но на повестку вместо вотума спикер принялся выносить различные протокольные вопросы. Через 10 минут оппозиция принялась возмущаться: где же голосование по вотуму? И заседание отложили из-за беспорядка в зале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных