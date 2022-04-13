Для вице-губернаторов по внутренней политике провели учения по работе в условиях санкций

Работа в условиях ситуации, возникшей из-за внешнего давления и санкций на фоне военной спецоперации на Украине, стала главной темой семинара, который администрация президента (АП) организовала для вице-губернаторов по внутренней политике. Он прошел 7–9 апреля в мастерской управления «Сенеж». Об этом «Ведомостям» сообщили шесть источников, знакомых с содержанием мероприятия.