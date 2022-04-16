Кремль, правительство и обе палаты парламента раскрыли доходы

Дома и за границей

Ряд депутатов задекларировали иностранную недвижимость. Кроме Блоцкого, она есть у супруги Отари Аршба (Грузия), у супруги справоросса Вадима Белоусова (Испания), у супруги единоросса Николая Валуева (Великобритания).

У жен Михаила Берулавы (КПРФ), Сергея Пахомова и Максима Топилина («Единая Россия») недвижимость в Болгарии, сезонные апартаменты там и у единоросса Виктора Смирнова. Супруга депутата «Справедливой России» Валерия Гартунга владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре. Собственность в Австрии имеется у единоросса Андрея Горохова. У супруга Оксаны Дмитриевой («Партия Роста») есть дом в Греции. У единоросса Константина Затулина – квартира в Испании. Там же несколько объектов недвижимости у депутатов-единороссов Дениса Майданова, Владимира Павлова и Аркадия Пономарева.

У единоросса Олега Савченко — дом в Италии, как и у его жены, которая владеет также недвижимостью в Греции. У жены Сергея Пантелеева (КПРФ) есть дом в Белоруссии. В Латвии участок и квартира есть у единоросса Владислава Третьяка. У Рифата Шайхутдинова (входит во фракцию ЛДПР) есть «строение» в Финляндии, а у его супруги – дом в Италии.