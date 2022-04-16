Кремль, правительство и обе палаты парламента раскрыли доходы

Кремль, правительство и обе палаты парламента раскрыли доходыЧиновники администрации президента и правительства отчитались об отсутствии недвижимости за рубежом
Кремль, правительство и обе палаты парламента 15 апреля опубликовали декларации о доходах. Отчитался о своем благосостоянии и глава государства.
Президент Владимир Путин заработал 10,2 млн руб. – примерно на 200 000 руб. больше, чем годом ранее. Согласно декларации, президент уже много лет владеет квартирой 77 кв. м в Санкт-Петербурге, гаражом площадью 18 кв. м, двумя автомобилями ГАЗ М21 и «Нива», прицепом «Скиф».
В Кремле тоже зарабатывают
У некоторых сотрудников администрации президента (АП) более внушительные доходы, чем у главы государства. Его помощник Владимир Мединский в 2021 г. заработал 107 млн руб. (а годом ранее в шесть раз меньше – 17 млн руб.). При публикации деклараций никогда не поясняется, за счет чего вырос доход. В собственности у Мединского земельный участок (3394 кв. м) и два жилых дома 153 кв. м и 451 кв. м. В части доходов ему незначительно уступил начальник управления президента по работе с обращениями граждан Владимир Симоненко (96 млн руб.).
Руководство АП получило меньший доход. В частности, глава президентской администрации Антон Вайно задекларировал 11 млн руб., первый замруководителя АП Алексей Громов – 12 млн. руб., а первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко – 27 млн руб. Он стал самым «обеспеченным» из заместителей руководителя АП. Дмитрий Козак получил 11 млн руб.
Пресс-секретарь Путина и замруководителя АП Дмитрий Песков заработал в 2021 г. 14 млн руб., его жена Татьяна Навка остается самой богатой супругой кремлевских чиновников с доходом в 218 млн руб.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев задекларировал 36 млн руб. А заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев отчитался о доходе в 8 млн руб. за 2021 г. – на 10 млн меньше, чем годом ранее.
Резервы Белого дома
Председатель правительства Михаил Мишустин за 2021 г. задекларировал 18 млн руб. Супруга Мишустина за год заработала 64 млн руб. Доход первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам 2021 г. составил 30 млн руб.
Наибольший доход в Белом доме задекларировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров – 705 млн руб. Он становится самым богатым членом правительства третий год подряд.
Доход вице-премьера Юрия Трутнева, который также занимает должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, по итогам 2021 г. составил 393 млн руб. против 42 млн руб. годом ранее.
Третий по уровню доходов в Белом доме – министр транспорта Виталий Савельев (131 млн руб. за 2021 г. против 359 млн руб. годом ранее).
Ни один из членов правительства и сотрудников Кремля по итогам 2021 г. не задекларировал недвижимости за рубежом.
Заработок председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной составил 39 млн руб.
Партийные доходы
Спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин задекларировал годовой доход в 65 млн. руб – почти на 20 млн меньше, чем годом ранее.
Самым богатым депутатом Госдумы стал коммунист, бывший рыбопромышленник и совладелец ООО «Флотокеанпродукт» Владимир Блоцкий (3,5 млрд руб.). Это в 12 раз больше, чем он декларировал год назад (284 млн руб.). У него в собственности девять земельных участков (в том числе в Великобритании), четыре жилых дома, четыре квартиры – по сравнению с прошлой декларацией список принципиально не изменился.
Впервые избравший в Госдуму председатель «Новых людей», один из основателей компании Faberlic Алексей Нечаев отчитался о доходе в 2,4 млрд руб. Он самый богатый среди лидеров фракций. Зато у его соратника, вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова супруга задекларировала самый скромный доход: две копейки.
Дома и за границей
Ряд депутатов задекларировали иностранную недвижимость. Кроме Блоцкого, она есть у супруги Отари Аршба (Грузия), у супруги справоросса Вадима Белоусова (Испания), у супруги единоросса Николая Валуева (Великобритания).
У жен Михаила Берулавы (КПРФ), Сергея Пахомова и Максима Топилина («Единая Россия») недвижимость в Болгарии, сезонные апартаменты там и у единоросса Виктора Смирнова. Супруга депутата «Справедливой России» Валерия Гартунга владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре. Собственность в Австрии имеется у единоросса Андрея Горохова. У супруга Оксаны Дмитриевой («Партия Роста») есть дом в Греции. У единоросса Константина Затулина – квартира в Испании. Там же несколько объектов недвижимости у депутатов-единороссов Дениса Майданова, Владимира Павлова и Аркадия Пономарева.
У единоросса Олега Савченко — дом в Италии, как и у его жены, которая владеет также недвижимостью в Греции. У жены Сергея Пантелеева (КПРФ) есть дом в Белоруссии. В Латвии участок и квартира есть у единоросса Владислава Третьяка. У Рифата Шайхутдинова (входит во фракцию ЛДПР) есть «строение» в Финляндии, а у его супруги – дом в Италии.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отчитался о 7,6 млн руб., лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев – о 7,5 млн руб., лидер «Справедливой России» Сергей Миронов о 5,7 млн руб., как и врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за 2021 г. составил 14 млн руб.
Самым богатым сенатором вновь стал Валерий Пономарев с Камчатки – он заработал 4 млрд руб. На втором месте представитель Карелии Игорь Зубарев (2,4 млрд руб.). В его пользовании находится участок акватории озера площадью 5880 кв. м. Третий по уровню задекларированного дохода среди представителей верхней палаты парламента – экс-мэр Калининграда Александр Ярошук (380 млн руб.).
У сенаторов, как и у депутатов, есть иностранная недвижимость. К примеру, Александр Брыксин вместе с супругой владеет квартирой в Испании. Любовь Глебова, бывшая глава Россотрудничества, с супругом владеет домом в Германии.
Бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота задекларировал дом в Белоруссии, там же у него в пользовании находится участок. В пользовании семьи сенатора Дмитрия Савельева – дом в Великобритании. А в пользовании у ребенка сенатора Артема Шейкина дом в Испании.