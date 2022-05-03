Государственные компании и органы будут давать ФСБ доступ к своим ресурсам

Государственные компании и органы будут давать ФСБ доступ к своим ресурсамСоответствующие меры по информационной безопасности содержатся в указе президента
Указ президента «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России», подписанный 1 мая, предполагает создание структурных подразделений по защите информбезопасности во всех федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных компаниях и фондах, стратегических и системообразующих предприятиях, а также у юрлиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры. Согласно тексту документа, руководители этих ведомств и организаций должны назначить заместителя, который будет отвечать за обеспечение информационной безопасности, обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак.
По какому регламенту будут работать ответственные должностные лица, а также подразделения, курирующие информбезопасность, правительство должно решить в течение месяца. Кроме того, Белый дом до 1 июня должен определить перечень структур, которым нужно оценить степень своей защищенности с участием организаций, которые аккредитует ФСТЭК и ФСБ.