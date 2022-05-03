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Государственные компании и органы будут давать ФСБ доступ к своим ресурсам

Соответствующие меры по информационной безопасности содержатся в указе президента
Екатерина Гробман
Указ предполагает не только регулярную проверку систем безопасности / Евгений Разумный / Ведомости

Указ президента «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России», подписанный 1 мая, предполагает создание структурных подразделений по защите информбезопасности во всех федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных компаниях и фондах, стратегических и системообразующих предприятиях, а также у юрлиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры. Согласно тексту документа, руководители этих ведомств и организаций должны назначить заместителя, который будет отвечать за обеспечение информационной безопасности, обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак.

По какому регламенту будут работать ответственные должностные лица, а также подразделения, курирующие информбезопасность, правительство должно решить в течение месяца. Кроме того, Белый дом до 1 июня должен определить перечень структур, которым нужно оценить степень своей защищенности с участием организаций, которые аккредитует ФСТЭК и ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных