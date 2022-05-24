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Пророссийский экс-президент Молдавии Игорь Додон задержан

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Глеб Мишутин
В начале президентства Санду ее окружение давало понять, что всерьез намерено возбудить против Додона (на фото) уголовное дело и довести его до конца / Daniel MIHAILESCU / AFP

Бывший президент Молдавии Игорь Додон был задержан на 72 часа в связи с обвинениями в государственной измене. Как сообщает издание Cotidianul со ссылкой на пресс-секретаря госпрокуратуры Мариану Керпек, дом Додона обыскали сотрудники антикоррупционной прокуратуры и службы безопасности. Помимо госизмены экс-лидера Молдавии обвиняют еще по трем статьям: незаконное обогащение, получение взятки и финансирование партии за счет преступной организации, подчеркнула Керпек.

Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 г. На ней запечатлен момент, когда бывший глава демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет. Реницэ утверждает, что в этом пакете находится крупная сумма денег, а происходящее на видео датируется 2019 г.

Из беседы президента и бизнесмена следует, что лежащие в пакете средства предназначаются для финансирования партии Додона. Наряду с этим Додон и Плахотнюк обсуждали создание коалиции, которая обладала бы конституционным большинством в парламенте страны. По сведениям телеканала ТV-8, Додон на видео повторяет, что «постоянно пишет записки [президенту России Владимиру] Путину». В 2020 г., когда Додон был президентом страны, прокуратура отказалась заводить на него дело, сославшись на то, что содержимое пакета установить не удалось. Это решение было пересмотрено в мае 2022 г. Сам Додон заявил 19 мая, что ожидает «беспредела» в свой адрес, но уезжать из страны и прятаться не намерен.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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