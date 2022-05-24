Пророссийский экс-президент Молдавии Игорь Додон задержан

Из беседы президента и бизнесмена следует, что лежащие в пакете средства предназначаются для финансирования партии Додона. Наряду с этим Додон и Плахотнюк обсуждали создание коалиции, которая обладала бы конституционным большинством в парламенте страны. По сведениям телеканала ТV-8, Додон на видео повторяет, что «постоянно пишет записки [президенту России Владимиру] Путину». В 2020 г., когда Додон был президентом страны, прокуратура отказалась заводить на него дело, сославшись на то, что содержимое пакета установить не удалось. Это решение было пересмотрено в мае 2022 г. Сам Додон заявил 19 мая, что ожидает «беспредела» в свой адрес, но уезжать из страны и прятаться не намерен.