Пророссийский экс-президент Молдавии Игорь Додон задержан

Пророссийский экс-президент Молдавии Игорь Додон задержанЭто не подготовка к войне в Приднестровье, говорят эксперты
Бывший президент Молдавии Игорь Додон был задержан на 72 часа в связи с обвинениями в государственной измене. Как сообщает издание Cotidianul со ссылкой на пресс-секретаря госпрокуратуры Мариану Керпек, дом Додона обыскали сотрудники антикоррупционной прокуратуры и службы безопасности. Помимо госизмены экс-лидера Молдавии обвиняют еще по трем статьям: незаконное обогащение, получение взятки и финансирование партии за счет преступной организации, подчеркнула Керпек.
Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 г. На ней запечатлен момент, когда бывший глава демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет. Реницэ утверждает, что в этом пакете находится крупная сумма денег, а происходящее на видео датируется 2019 г.
Из беседы президента и бизнесмена следует, что лежащие в пакете средства предназначаются для финансирования партии Додона. Наряду с этим Додон и Плахотнюк обсуждали создание коалиции, которая обладала бы конституционным большинством в парламенте страны. По сведениям телеканала ТV-8, Додон на видео повторяет, что «постоянно пишет записки [президенту России Владимиру] Путину». В 2020 г., когда Додон был президентом страны, прокуратура отказалась заводить на него дело, сославшись на то, что содержимое пакета установить не удалось. Это решение было пересмотрено в мае 2022 г. Сам Додон заявил 19 мая, что ожидает «беспредела» в свой адрес, но уезжать из страны и прятаться не намерен.