Cуд просят проверить формулировку о причастности к экстремистским организациям

Cуд просят проверить формулировку о причастности к экстремистским организациямРечь идет об ограничении на участие в выборах для таких лиц
Конституционный суд (КС) зарегистрировал жалобы политиков Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Они оспаривают конституционность поправок в электоральное законодательство, которые были приняты в преддверии выборов 2021 г. Сейчас жалобы находятся на предварительном изучении у судей КС.
«Ведомости» ознакомились с текстами жалоб. Из них следует, что Шлосберг и Кузьмин оспаривают конституционность ч. 8.1–8.4 ст. 4 закона о выборах депутатов Госдумы и п. 3.6 ст. 4 закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. В совокупности эти нормы запрещают участие в кампании граждан, в отношении которых решением суда установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций.
Эти нормы помешали самим политикам. Летом 2021 г. Шлосберг баллотировался кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному округу, а Кузьмин – на выборах Псковского областного собрания, указывают они в жалобах. Кузьмину отказал в регистрации псковский избирком. Шлосберг успел зарегистрироваться в качестве кандидата, но уже 9 августа его сняли с выборов по суду. Причиной для решений по обоим кандидатам стали принятые в 2021 г. поправки, согласно которым люди, в отношении которых судом установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций, не могут быть кандидатами на выборах.