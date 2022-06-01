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Cуд просят проверить формулировку о причастности к экстремистским организациям

Речь идет об ограничении на участие в выборах для таких лиц
Марина Царева
Конституционный суд (КС) зарегистрировал жалобы политиков Льва Шлосберга (на фото) и Николая Кузьмина. Они оспаривают конституционность поправок в электоральное законодательство, которые были приняты в преддверии выборов 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

Конституционный суд (КС) зарегистрировал жалобы политиков Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Они оспаривают конституционность поправок в электоральное законодательство, которые были приняты в преддверии выборов 2021 г. Сейчас жалобы находятся на предварительном изучении у судей КС.

«Ведомости» ознакомились с текстами жалоб. Из них следует, что Шлосберг и Кузьмин оспаривают конституционность ч. 8.1–8.4 ст. 4 закона о выборах депутатов Госдумы и п. 3.6 ст. 4 закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. В совокупности эти нормы запрещают участие в кампании граждан, в отношении которых решением суда установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Эти нормы помешали самим политикам. Летом 2021 г. Шлосберг баллотировался кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному округу, а Кузьмин – на выборах Псковского областного собрания, указывают они в жалобах. Кузьмину отказал в регистрации псковский избирком. Шлосберг успел зарегистрироваться в качестве кандидата, но уже 9 августа его сняли с выборов по суду. Причиной для решений по обоим кандидатам стали принятые в 2021 г. поправки, согласно которым люди, в отношении которых судом установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций, не могут быть кандидатами на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных