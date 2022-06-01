Cуд просят проверить формулировку о причастности к экстремистским организациям

Эти нормы помешали самим политикам. Летом 2021 г. Шлосберг баллотировался кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному округу, а Кузьмин – на выборах Псковского областного собрания, указывают они в жалобах. Кузьмину отказал в регистрации псковский избирком. Шлосберг успел зарегистрироваться в качестве кандидата, но уже 9 августа его сняли с выборов по суду. Причиной для решений по обоим кандидатам стали принятые в 2021 г. поправки, согласно которым люди, в отношении которых судом установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций, не могут быть кандидатами на выборах.