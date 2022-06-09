События на Украине скажутся на повестке региональных выборов 2022 года

События на Украине скажутся на повестке региональных выборов 2022 годаУпоминаемость партий в контексте помощи Донбассу уже выросла
Повестку для основной массы избирателей в текущем избирательном цикле определяют федеральные и внешнеполитические события, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Об этом, по его словам, говорит внимание аудитории к спецоперации на Украине, о котором свидетельствуют соцопросы.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) еженедельно спрашивает респондентов, какие события больше всего привлекли внимание россиян. На минувшей неделе спецоперация оказалась самой популярной темой – ее назвали 44% опрошенных. Ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман согласен, что тема Донбасса не может не фигурировать на выборах: «Сложно судить, насколько глубоко тема волнует людей от региона к региону, но, учитывая то, что мы все живем в условиях спецоперации, было бы странно ее игнорировать».
Спецоперация уже отразилась на рейтингах части партий. В частности, рейтинг «Единой России», согласно опросу ФОМа, составляет 41%, а год назад, в мае 2021 г., не превышал 32%. «Поддержка «Единой России» непосредственно связана с ее активностью по гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей», – уверяет Чеснаков. Рейтинг других партий не показывал такой рост. У КПРФ, к примеру, он снизился с 12 до 10%.
В мае Центр политической конъюнктуры анализировал упоминаемость в контексте помощи Донбассу: «Единую Россию» СМИ упоминали 14 233 раза, а, например, КПРФ – 2230 раз. «Наиболее упоминаемые слова в контексте деятельности «Единой России»: «Мариуполь», «гуманитарный», «помощь», «народный», «победа», «освободить», «ветеран», «волонтер». А если посмотреть на КПРФ, то «депутат», «знамя», «советский», «посольство», – говорит эксперт.
14
прямых выборов губернаторов пройдут в единый день голосования 11 сентября
«КПРФ и ЛДПР (рейтинг партии сейчас также составляет 10%. – «Ведомости») пока себя еще до конца не нашли в этой повестке, они пытаются ее отрабатывать, но получается по старым шаблонам», – считает Чеснаков.
Разрыв между «очень понятной стратегией» партии власти и попыткой найти свое место для других парламентских партий заметен, соглашается политолог Евгений Минченко. «Это серьезная проблема, перед которой стоит оппозиция на губернаторских кампаниях», – считает он. Политолог Анна Федорова отмечает «подогретый эмоциональный фон» избирателей, причем связан он не только с «воодушевлением в связи со спецоперацией», но и с настроениями из-за «санкционной войны».
Тем не менее в обществе, по ее наблюдениям, есть консолидация по вопросу спецоперации и гуманитарной помощи Донбассу. «Если представить себе, что на выборы губернатора пойдет человек с негативным отношением к СВО, даже если он чудом попадет в бюллетень, ему ничего не светит, – уверена Федорова. – Все будут так или иначе использовать повестку СВО». По мнению Чеснакова, идеальным будет тот кандидат, который сможет преобразить федеральную повестку, связанную со СВО, в региональную, связанную с запросами жителей на качество жизни, и «достучаться до сердец избирателей через тему СВО».
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский согласен, что для кандидатов не будет стоять вопрос, поддерживают они СВО или нет, определяющим будет то, как через эти темы они смогут отработать региональную тематику, чтобы это не выглядело попыткой отвлечь от местных проблем. «Например, Карелия в нынешней ситуации становится регионом, имеющим самую продолжительную границу со страной – будущим членом НАТО – Финляндией, это тоже тема кампании», – говорит Потуремский. Отвечать на вопросы в связи с ситуацией на Украине придется и в Бурятии, откуда отправилось на боевые действия много контрактников, говорит Потуремский.
В единый день голосования 11 сентября пройдет 14 прямых выборов губернаторов (восемь кандидатов пойдут в качестве врио) и одни выборы главы посредством голосования в парламенте, а также шесть кампаний в заксобрания и 11 – в горсоветы.