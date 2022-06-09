События на Украине скажутся на повестке региональных выборов 2022 года

Тем не менее в обществе, по ее наблюдениям, есть консолидация по вопросу спецоперации и гуманитарной помощи Донбассу. «Если представить себе, что на выборы губернатора пойдет человек с негативным отношением к СВО, даже если он чудом попадет в бюллетень, ему ничего не светит, – уверена Федорова. – Все будут так или иначе использовать повестку СВО». По мнению Чеснакова, идеальным будет тот кандидат, который сможет преобразить федеральную повестку, связанную со СВО, в региональную, связанную с запросами жителей на качество жизни, и «достучаться до сердец избирателей через тему СВО».