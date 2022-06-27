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США передадут Украине зенитную систему NASAMS

Но для надежной ПВО их потребуется слишком много
Алексей Никольский Илья Лакстыгал
ЗРК NASAMS разработки норвежской компании Konsberg использует в качестве зенитных американские ракеты «воздух – воздух» большой дальности действия AIM-120 AMRAAM c радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) / Ministerie van Defensie

Американский телеканал CNN со ссылкой на «осведомленный источник» сообщил, что власти США планируют объявить на этой неделе о закупке для Украины «передовой зенитной ракетной системы средней и большой дальности». Поставка входит в очередной пакет военной помощи на $400 млн, в рамках которого Украине также направят артиллерийские снаряды и другую амуницию. Как явствует из текста публикации, речь идет о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) NASAMS, при этом называется дальность действия системы – 100 миль (160 км).

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, из этой информации следует, что речь идет о варианте NASAMS с новыми зенитными ракетами AMRAAM-ER, хотя их дальность все равно составляет не более 50 км, отмечает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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