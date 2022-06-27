США передадут Украине зенитную систему NASAMS

Американский телеканал CNN со ссылкой на «осведомленный источник» сообщил, что власти США планируют объявить на этой неделе о закупке для Украины «передовой зенитной ракетной системы средней и большой дальности». Поставка входит в очередной пакет военной помощи на $400 млн, в рамках которого Украине также направят артиллерийские снаряды и другую амуницию. Как явствует из текста публикации, речь идет о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) NASAMS, при этом называется дальность действия системы – 100 миль (160 км).