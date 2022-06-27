Заграница будет закрыта для носителей гостайны

Возможное ограничение права покидать страну прописано в законе о гостайне – оно распространяется как на допущенных к секретам граждан, так и на граждан, которые прежде имели допуск (даже если они уже покинули свое место работы). Право выезда может быть ограничено пятью годами со дня последнего ознакомления с закрытыми сведениями. Этот срок может продлеваться, но не должен превышать 10 лет, следует из закона о порядке выезда и въезда в РФ.