Заграница будет закрыта для носителей гостайны

Заграница будет закрыта для носителей гостайныСвободное право выезда из России несет угрозу разглашения секретов, считают в Госдуме
Депутаты Госдумы предложили ввести наказание за нарушение требований по защите гостайны, в том числе при выезде за рубеж. 27 июня комитет нижней палаты парламента по госстроительству поддержал соответствующие поправки к законопроекту, ужесточающие ответственность за создание угроз госбезопасности РФ.
В Уголовный кодекс (УК) депутаты хотят добавить ст. 283.2 (ответственность за нарушение требований по защите гостайны). В частности, гражданину, который был допущен к секретам и право которого на выезд из РФ ограничено законом о гостайне, в случае нарушения ограничений будет грозить штраф от 200 000 до 500 000 руб. либо лишение свободы до трех лет.
По этой же статье 283.2 наказание будет грозить за перемещение и пересылку носителей закрытой информации за рубеж. За это можно будет получить до четырех лет тюрьмы, если, конечно, в таких действиях не будет усмотрено признаков более тяжких преступлений, к примеру госизмены и шпионажа.
Возможное ограничение права покидать страну прописано в законе о гостайне – оно распространяется как на допущенных к секретам граждан, так и на граждан, которые прежде имели допуск (даже если они уже покинули свое место работы). Право выезда может быть ограничено пятью годами со дня последнего ознакомления с закрытыми сведениями. Этот срок может продлеваться, но не должен превышать 10 лет, следует из закона о порядке выезда и въезда в РФ.
Доступ к секретным сведениям вплоть до сведений особой важности получают сотрудники правоохранительных органов, военные, ученые, сотрудники оборонных предприятий, конструкторы и прочие, после того как пройдут проверку, отмечает юрист «Единого центра защиты» Ольга Михайлова. Закон о гостайне допускает ограничение на выезд носителей секретов, если это прописано в специальном договоре, говорит юрист Евгений Смирнов.
На практике же, по его словам, решение об ограничении на выезд принимается в отношении всех, кто был ознакомлен со сведениями особой важности или совершенно секретными документами. А для допущенных к гостайне по третьей форме (секретно) ограничение принимается индивидуально, говорит он: «В последние годы расширяется перечень должностей, для занятия которых требуется оформление допуска к гостайне, – военные, ученые, сотрудники госкорпораций, полицейские, чиновники и т. п.».
До сих пор была установлена лишь дисциплинарная ответственность за нарушение этой нормы закона о гостайне, говорит один из авторов поправок, депутат Госдумы и бывший заместитель генпрокурора Эрнест Валеев: «Лица, которые имели допуск, чтобы получить разрешение на выезд, должны написать заявление начальнику – либо выезд одобряется, либо в нем отказывают. Если человек выехал, не соблюдая порядок, он может быть уволен с работы».
Но сейчас «многие используют свободное право выезда, не соблюдая установленный порядок, а это создает угрозу разглашения гостайны», считает Валеев. По его словам, в основном это должностные лица на госслужбе: «Ситуация изменилась, опасность таких действий увеличилась».
Кроме того, отмечает заместитель председателя коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев, никаких ограничений для выезда в командировки в законе нет. «Вечно невыездных», добавляет он, быть не может.
Во втором чтении законопроект могут рассмотреть 5 июля.