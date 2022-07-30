Вячеслав Володин предложил выделить оппозиции квоты в руководстве заксобраний

Прежде же, по словам Володина, в федеральном парламенте партия, получив большинство, «забирала себе все возможности и пользовалась ими». Впрочем, и в 2011 г. единороссы договаривались с оппонентами. Тогда по итогам выборов размер их фракции уменьшился с 315 до 238 человек, и был поставлен вопрос о квотном распределении постов, писали «Ведомости». По итогам этого обсуждения, к примеру, представитель КПРФ Иван Мельников стал первым вице-спикером Госдумы, он сохраняет эту должность до сих пор.