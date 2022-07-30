Вячеслав Володин предложил выделить оппозиции квоты в руководстве заксобраний

Вячеслав Володин предложил выделить оппозиции квоты в руководстве заксобранийИдею распространить думскую практику на регионы спикер выдвинул на форуме «Территория смыслов»
Представителям парламентской оппозиции стоит выделять квоты в руководстве комитетов заксобраний и гордум по тому же принципу, как в федеральном парламенте. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 30 июля на форуме «Территория смыслов». Слушателями выступили представители молодежных партийных организаций.
По словам Володина, с 2016 г. «Единая Россия», даже получив большинство мандатов, не претендует на все руководящие должности в Госдуме. Президент предложил модель, по которой единороссы передали 50% постов на Охотном ряду представителям парламентской оппозиции, сообщил спикер. «Это позволяет обеспечить максимальный баланс и [принимать] решения, которые учитывают мнения всех групп нашего населения, проголосовавшего за партии, представленные в Госдуме», – заявил Володин.
Выборы 2016 г. действительно были успешными для партии власти. «Единая Россия» вернула себе конституционное большинство, потерянное в 2011 г.: она набрала 54% голосов, и получила 343 кресла из 450, в основном – за счет депутатов, которые избирались в мажоритарных округах.
При распределении руководящих мест на Охотном ряду было решено, что в половине из 26 комитетов посты председателей получат единороссы, получившим почти равное число голосов КПРФ и ЛДПР (13%) достанется по пять комитетов, а «Справедливой Россия» (6%) отойдет три. Эти должности влияют прежде всего на статус людей, которые их получают. Решения на заседаниях комитетов, как и на пленарном заседании Госдумы, принимаются коллегиально: без поддержки партии большинства любой статус практического значения не играет, подчеркивали депутаты.
Схожий принцип распределения руководящих постов был сохранен и в 2021 г., когда «Единая Россия» сохранила результат и набрала 324 депутатских мандата. Сейчас из 32 комитетов 17 возглавляют единороссы (в том числе по бюджету, госстроительству, обороне и т.д.), пять – депутаты КПРФ, по четыре – представители «Справедливой России» и ЛДПР, а два – «Новые люди». Все партии и в 2016 г., и в 2021 г., получили места и в президиуме Госдумы, в качестве вице-спикеров.
При обсуждении в 2021 г. структуры Госдумы руководители фракций сошлись во мнении, что подход к разделению руководящих должностей, который использовался в 2016 г., оказался эффективным, сказал Володин. К тому же он «позволяет учитывать [разные] мнения и повышать качество принимаемых решений».
В регионах такой подход пока не реализуется, посетовал спикер Госдумы: «Здесь [на форуме] стоило бы пообсуждать этот вопрос с руководителями фракций, которые выступят перед вами завтра». По словам Володина, все, «от «Единой России» и завершая «Новыми людьми»» говорят и о необходимости консолидации, и привлечении к обсуждению вопросов представителей разных политических сил.
Прежде же, по словам Володина, в федеральном парламенте партия, получив большинство, «забирала себе все возможности и пользовалась ими». Впрочем, и в 2011 г. единороссы договаривались с оппонентами. Тогда по итогам выборов размер их фракции уменьшился с 315 до 238 человек, и был поставлен вопрос о квотном распределении постов, писали «Ведомости». По итогам этого обсуждения, к примеру, представитель КПРФ Иван Мельников стал первым вице-спикером Госдумы, он сохраняет эту должность до сих пор.