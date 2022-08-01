Сотрудничество муниципалитетов с IT-компаниями выведут из серой зоны

Сотрудничество муниципалитетов с IT-компаниями выведут из серой зоныВ Госдуму внесен законопроект, который меняет правила муниципально-частного партнерства
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит использовать муниципально-частное партнерство (МЧП) для внедрения умных технологий в городах. Поправки планируется внести в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ». Авторы указывают, что сейчас законами установлен прямой запрет на заключение концессионных соглашений на уровне муниципалитетов, касающихся IT-технологий.
«Законом прежде была предусмотрена возможность заключения соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов IT, но устанавливался запрет на соглашения о МЧП в отношении тех же объектов, – говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. – Это можно назвать пробелом и недоработкой законодателя, поскольку в настоящий момент многие вопросы переходят в онлайн-сферы».