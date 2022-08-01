Сотрудничество муниципалитетов с IT-компаниями выведут из серой зоны

«Законом прежде была предусмотрена возможность заключения соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов IT, но устанавливался запрет на соглашения о МЧП в отношении тех же объектов, – говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. – Это можно назвать пробелом и недоработкой законодателя, поскольку в настоящий момент многие вопросы переходят в онлайн-сферы».