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Сотрудничество муниципалитетов с IT-компаниями выведут из серой зоны

В Госдуму внесен законопроект, который меняет правила муниципально-частного партнерства
Анна Нараева
Пока в качестве соинвесторов в основном выступали госкорпорации, такие как «Ростелеком» / Станислав Забурдаев / ТАСС

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит использовать муниципально-частное партнерство (МЧП) для внедрения умных технологий в городах. Поправки планируется внести в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ». Авторы указывают, что сейчас законами установлен прямой запрет на заключение концессионных соглашений на уровне муниципалитетов, касающихся IT-технологий.

«Законом прежде была предусмотрена возможность заключения соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов IT, но устанавливался запрет на соглашения о МЧП в отношении тех же объектов, – говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. – Это можно назвать пробелом и недоработкой законодателя, поскольку в настоящий момент многие вопросы переходят в онлайн-сферы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных