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Байден хочет договориться с Москвой о новом СНВ

И призывает Китай присоединиться к разработке нового соглашения
Глеб Мишутин
В 2018 г. Россия уже предлагала продлить действующий до 2026 г. договор СНВ-3 еще на пять лет / Евгений Разумный / Ведомости

США готовы обсуждать с Россией новые меры по ограничению стратегических вооружений, если Москва докажет свою заинтересованность в подобных переговорах. С такой речью на 10-й обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке выступил президент США Джо Байден. Текст речи был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Как сообщил президент, его администрация согласна начать разработку новых мер по контролю за вооружениями. Кроме того, Вашингтон призывает Китай присоединиться к разработке нового соглашения. По мнению американского лидера, Пекин обязан участвовать в переговорах, так как является частью ДНЯО и «группы пяти» – организации по надзору за иранской ядерной программой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных