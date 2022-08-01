Байден хочет договориться с Москвой о новом СНВ

Как сообщил президент, его администрация согласна начать разработку новых мер по контролю за вооружениями. Кроме того, Вашингтон призывает Китай присоединиться к разработке нового соглашения. По мнению американского лидера, Пекин обязан участвовать в переговорах, так как является частью ДНЯО и «группы пяти» – организации по надзору за иранской ядерной программой.