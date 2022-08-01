Байден хочет договориться с Москвой о новом СНВ

Байден хочет договориться с Москвой о новом СНВИ призывает Китай присоединиться к разработке нового соглашения
США готовы обсуждать с Россией новые меры по ограничению стратегических вооружений, если Москва докажет свою заинтересованность в подобных переговорах. С такой речью на 10-й обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке выступил президент США Джо Байден. Текст речи был опубликован на официальном сайте Белого дома.
Как сообщил президент, его администрация согласна начать разработку новых мер по контролю за вооружениями. Кроме того, Вашингтон призывает Китай присоединиться к разработке нового соглашения. По мнению американского лидера, Пекин обязан участвовать в переговорах, так как является частью ДНЯО и «группы пяти» – организации по надзору за иранской ядерной программой.
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