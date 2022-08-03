Администрация президента начала обучение новых вице-губернаторов по внутренней политике

В семинаре участвует примерно 40 вице-губернаторов – из некоторых регионов, где сменились главы субъектов, а также вице-губернаторы, которые недавно работают на своих постах, и чиновники из субъектов РФ, где «Единая Россия» на выборах получала не самые высокие результаты, говорит один из собеседников. По словам другого источника, на учебу пригласили вице-губернаторов – новичков, которых нужно ввести в курс дела. Об этом же говорит и источник в одном из регионов центральной России: речь о чиновниках, которые впервые пришли в администрации перед этим электоральным циклом.