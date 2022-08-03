Администрация президента начала обучение новых вице-губернаторов по внутренней политике

Администрация президента начала обучение новых вице-губернаторов по внутренней политикеВ Сенеже им рассказали о необходимости не перегибать палку на выборах
В мастерской управления «Сенеж» начался семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом «Ведомостям» сказали семь человек – пять собеседников, близких к администрации президента (АП), собеседник в одном из регионов центральной России и источник в руководстве одного из регионов Сибири.
В семинаре участвует примерно 40 вице-губернаторов – из некоторых регионов, где сменились главы субъектов, а также вице-губернаторы, которые недавно работают на своих постах, и чиновники из субъектов РФ, где «Единая Россия» на выборах получала не самые высокие результаты, говорит один из собеседников. По словам другого источника, на учебу пригласили вице-губернаторов – новичков, которых нужно ввести в курс дела. Об этом же говорит и источник в одном из регионов центральной России: речь о чиновниках, которые впервые пришли в администрации перед этим электоральным циклом.
Близкий к АП собеседник «Ведомостей» говорит, что 2–3-дневное обучение для региональных чиновников проходит примерно раз в два месяца: около пяти сессий, которые начались весной. «Чиновники меняются, поэтому периодически в состав обучающихся попадают новые вице-губернаторы», – говорит он. Информировать вице-губернаторов будут и о текущей повестке, добавляет он. «Это не конъюнктурная история – дать установки, чтобы все их стали выполнять, а история про обучение», – отмечает еще один источник, близкий к АП.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев рассказал о необходимости проводить выборы прозрачно: «Фактически это было повторение известной володинской формулировки про КОЛ-фактор (конкурентность, открытость и легитимность выборов. – «Ведомости»)». То есть, по его словам, просили «не перегибать палку». Благодаря внешнеполитической конъюнктуре это и не требуется, отмечает работающий в регионах политтехнолог, поэтому трудно ждать, что сейчас региональным чиновникам озвучат «новые смыслы».
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губернаторов сменилось с октября 2021 г.
Кроме того, на таких семинарах, как отмечает один из источников, вице-губернаторам рассказывают интернет-технологии (представители традиционно ответственного за это АНО «Диалог» пока в Сенеж не ездили), чиновники обмениваются опытом. Также 3 августа перед вице-губернаторами выступали руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Они рассказали о развитии молодежной политики и проведении социологических исследований в регионах, говорит другой собеседник «Ведомостей». «Перед вице-губернаторами стоят задачи не только по проведению выборов в регионе, – говорит источник, – но и работа в области региональной политики, в том числе учет настроений граждан».
Фактически вице-губернаторы по внутренней политике отвечают за общественно-политическую стабильность в регионах, причем не только перед губернаторами, но и перед федеральным центром, говорит политолог Ростислав Туровский: «Пик работы, конечно, приходится на предвыборные кампании, но есть и множество текущих задач». Обучающие семинары давно стали регулярной практикой, добавляет он: «Их цель – донести установки Кремля до регионов, расставить акценты в агитационной работе». Семинары нужны, когда у чиновников разный опыт, а его требуется привести «к общему знаменателю», говорит эксперт.