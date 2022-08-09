Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг агентства «Сохнут» с президентом Израиля

Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг агентства «Сохнут» с президентом ИзраиляОхлаждение отношений двух стран может быть остановлено
Россия и Израиль продолжат контакты по проблеме работы в РФ организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Об этом договорились российский президент Владимир Путин и его израильский коллега Ицхак Герцог в телефонном разговоре 9 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
В конце июля российский Минюст потребовал ликвидации подразделения «Сохнута» в РФ из-за нарушения законодательства, но не раскрывал, с чем именно связаны претензии. Израильский телеканал «Кан-11» тогда сообщал со ссылкой на источники, что российское ведомство считает нарушением сбор информации о лицах, имеющих право на репатриацию в соответствии с «Законом о возвращении».
24 июля врио премьер-министра Израиля Яир Лапид заявил, что «отношения с Россией важны для Израиля» и что закрытие «Сохнута» серьезно повлияло бы на отношения двух стран. Он также поручил израильскому МИДу подготовить «политические меры» в отношении Москвы, если представительство агентства в России будет ликвидировано. Заседание суда по делу о ликвидации «Сохнута» назначено на 19 августа.
Израильский телеканал Reshet 13, ссылаясь на «направленное российскими властями в Израиль» письмо, сообщал, что агентство в первую очередь организует эмиграцию россиян, которые занимаются бизнесом и наукой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля говорил журналистам, что претензии к «Сохнуту» никак не связаны с репатриацией и «утечкой мозгов».
«Сохнут», известный также как Еврейское агентство для Израиля (JAFI), – международная организация, которая занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Первое представительство в СССР открылось в 1989 г. В России организация ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. Кроме Москвы представительства «Сохнута» работают в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.
Специфика российско-израильских отношений говорит о том, что обещание Путина главе израильского государства по «Сохнуту» – это не дежурная риторика, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Если президент России позитивно или нейтрально относится к ситуации, это уже хороший знак, есть надежда на урегулирование вопроса. В России уже была израильская делегация, ведутся консультации и на профессионально-техническом уровне с той стороной, напоминает Марьясис.
Особенно важно, что Израиль до сих пор сохраняет нейтральную позицию по отношению к РФ, не вводит санкции и пока не уступает в этом вопросе давлению Запада, отмечает Марьясис. Кроме того, информация о том, что претензии к «Сохнуту» – следствие возросшей миграции из России, вряд ли полностью соответствует действительности, так как этим вопросом занимается не только данное агентство, напоминает эксперт. Если «Сохнут» закроется, это не остановит процесс, а его усложнит, уверен Марьясис.
Острую реакцию израильского руководства очевидно проанализировало руководство России, сейчас можно говорить о смягчении формулировок и поиске компромиссов, говорит политолог Дмитрий Фетисов. Но выводы пока делать рано, так как Кремль показал, что не допустит каких-либо содержательных утечек по этому поводу, добавляет эксперт.
Марьясис полагает, что претензии к «Сохнуту» вообще носят не политический характер. Компромиссный вариант в этом деле вероятен, например, если «Сохнут» сочтет возможным выполнить какие-либо требования Минюста, а Минюст в свою очередь откажется от судебного разбирательства и ликвидации организации, считает руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург.
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