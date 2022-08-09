Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг агентства «Сохнут» с президентом Израиля

Особенно важно, что Израиль до сих пор сохраняет нейтральную позицию по отношению к РФ, не вводит санкции и пока не уступает в этом вопросе давлению Запада, отмечает Марьясис. Кроме того, информация о том, что претензии к «Сохнуту» – следствие возросшей миграции из России, вряд ли полностью соответствует действительности, так как этим вопросом занимается не только данное агентство, напоминает эксперт. Если «Сохнут» закроется, это не остановит процесс, а его усложнит, уверен Марьясис.