Регионы начали закладывать в бюджетах средства на восстановление ДНР и ЛНР

Заксобрание Пермского края приняло поправки, по которым непрограммные расходы края на 2022 г. увеличиваются на 500 млн руб. В пояснительной записке к законопроекту о бюджете Пермского края говорится, что резервный фонд правительства края увеличивается «с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых Пермским краем для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР». «Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» – сказал при рассмотрении законопроекта спикер краевого парламента Валерий Сухих.