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Регионы начали закладывать в бюджетах средства на восстановление ДНР и ЛНР

Пермский край выделяет на эти нужды полмиллиарда рублей
Елена Мухаметшина
РИА Новости

Заксобрание Пермского края приняло поправки, по которым непрограммные расходы края на 2022 г. увеличиваются на 500 млн руб. В пояснительной записке к законопроекту о бюджете Пермского края говорится, что резервный фонд правительства края увеличивается «с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых Пермским краем для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР». «Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» – сказал при рассмотрении законопроекта спикер краевого парламента Валерий Сухих.

В августе было опубликовано постановление правительства Самарской области об использовании 65 млн руб. средств бюджета, которые резервировались на проведение мероприятий, связанных с предотвращением негативного влияния на экономику и с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, для организации оказания медицинской помощи ДНР. Контроль за исполнением этого постановления был возложен на минздрав Самарской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных