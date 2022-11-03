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Эксперты обсудили борьбу с «американским диктатом» и сверхзадачу российского народа

В ЭИСИ рассказали, как формировать мировоззрение граждан
Елена Мухаметшина
Андрей Полосин / Михаил Джапаридзе / ТАСС

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили, как должны формировать представление россиян об окружающей действительности преподаватели общественных наук. Дискуссия прошла на круглом столе «ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны». Ранее «Ведомости» писали, что в рамках проекта «ДНК России» разрабатывается новый курс для вузов об основах российской государственности – он будет введен в ходе реформы высшего гуманитарного образования.

Работа по проекту «ДНК России» велась с июля 2022 г., заявил на круглом столе научный руководитель проекта Андрей Полосин. Был организован экспертно-методический совет в рамках комиссии Госсовета по направлению «Наука», распределены гранты между вузами, проведена работа в регионах с участием представителей власти и ректоров, а также прошел первый тестовый курс для экспертов в сфере общественных наук. По словам Полосина, по сути стоит задача о «формировании системы мировоззрения», выработки его допустимых параметров с точки зрения «обоснованности истории государственности» и теории российской науки. Также Полосин заявил, что сейчас участники проекта вышли на системное описание «мировоззрения» граждан.

Участники круглого стола ЭИСИ поделились тем, что обсуждалось в Сочи на конференции «ДНК России» с участием образовательного сообщества, экспертов и чиновников внутриполитического блока Кремля.

Россия пережила волны, которые извне пытались «разрушить наши представления о самих себе», заявил на круглом столе один из участников конференции профессор кафедры философии Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин. По его словам, в ходе дискуссии в Сочи ученые пришли к выводу, что российская державность «она здесь и она живая»: «Мы хотим, чтобы у нас было свое собственное государство. Государство существует, потому что в нем действует государствообразующее сообщество».

По мнению Дахина, после распада СССР и образования России появились люди, которые «не хотели видеть свое собственное государство». Нынешнее же сообщество «государствообразующее» – многонациональное, многоконфесиональное, разночинное, а объединяет его «золотое семя российской державности», заявил он. Дахин также добавил, что сейчас российские регионы конкурируют между собой, но мало солидаризируются и кооперируются. Поэтому на участники сочинской конференции предложили провести проект «Кольца развития макрорегионов» для создания межрегиональной кооперации.

Россия не часть Европы или Азии, а самостоятельная цивилизация: к такому выводу пришли ученые в Сочи, заявил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. В целом, он повторил тезисы Владимира Путина о том, что «американская гегемония и диктат» ведет к «всеобщей унификации», а задача России – стать активным участником процесса создания образа будущего. И поскольку у России есть устремленность в будущее и желание созидать, то она может стать лидером в поиске новой концепции мирового развития и формирования многополярного мира. Лидерство России в этом процессе при этом, по его мнению, никак не противоречит движению к «многополярности».

России нужно идти по пути технологического лидерства  и инновационного технологического развития, заявила преподаватель РУДН Дарья Сорокина. По ее мнению, российский народ является «суперэтносом», поэтому он не может дробиться на разные этнические группы: «Если ты служишь России, то ты русский». Также она считает, что россияне – это тот народ, который нуждается в мечте и сверхзадаче, например, обеспечение «мира для всего человечества», а не только хорошей жизни для «золотого миллиарда». 

Сейчас люди могут думать, как «дать детям высшее образование», а не мыслят о том, что будет в XXII веке, посетовала заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова. Общественные же науки играют мировоззренческую роль, и последние 30 лет они воспитывали новые поколения – недаром даже в технических вузах есть базовые курсы гуманитарных наук, сказала Соколова. Но, по ее мнению, многие некритично воспринимали шаблоны, которые были заимствованы из западных курсов, в частности, в политологии. Зачастую такие шаблоны были инструментами западного влияния, утверждает эксперт. У общественных наук же в России есть запрос на собственную школу и собственное мировоззрение, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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