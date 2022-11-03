Эксперты обсудили борьбу с «американским диктатом» и сверхзадачу российского народа

Эксперты обсудили борьбу с «американским диктатом» и сверхзадачу российского народаВ ЭИСИ рассказали, как формировать мировоззрение граждан
Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили, как должны формировать представление россиян об окружающей действительности преподаватели общественных наук. Дискуссия прошла на круглом столе «ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны». Ранее «Ведомости» писали, что в рамках проекта «ДНК России» разрабатывается новый курс для вузов об основах российской государственности – он будет введен в ходе реформы высшего гуманитарного образования.
Работа по проекту «ДНК России» велась с июля 2022 г., заявил на круглом столе научный руководитель проекта Андрей Полосин. Был организован экспертно-методический совет в рамках комиссии Госсовета по направлению «Наука», распределены гранты между вузами, проведена работа в регионах с участием представителей власти и ректоров, а также прошел первый тестовый курс для экспертов в сфере общественных наук. По словам Полосина, по сути стоит задача о «формировании системы мировоззрения», выработки его допустимых параметров с точки зрения «обоснованности истории государственности» и теории российской науки. Также Полосин заявил, что сейчас участники проекта вышли на системное описание «мировоззрения» граждан.
Участники круглого стола ЭИСИ поделились тем, что обсуждалось в Сочи на конференции «ДНК России» с участием образовательного сообщества, экспертов и чиновников внутриполитического блока Кремля.
Россия пережила волны, которые извне пытались «разрушить наши представления о самих себе», заявил на круглом столе один из участников конференции профессор кафедры философии Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин. По его словам, в ходе дискуссии в Сочи ученые пришли к выводу, что российская державность «она здесь и она живая»: «Мы хотим, чтобы у нас было свое собственное государство. Государство существует, потому что в нем действует государствообразующее сообщество».
По мнению Дахина, после распада СССР и образования России появились люди, которые «не хотели видеть свое собственное государство». Нынешнее же сообщество «государствообразующее» – многонациональное, многоконфесиональное, разночинное, а объединяет его «золотое семя российской державности», заявил он. Дахин также добавил, что сейчас российские регионы конкурируют между собой, но мало солидаризируются и кооперируются. Поэтому на участники сочинской конференции предложили провести проект «Кольца развития макрорегионов» для создания межрегиональной кооперации.
Россия не часть Европы или Азии, а самостоятельная цивилизация: к такому выводу пришли ученые в Сочи, заявил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. В целом, он повторил тезисы Владимира Путина о том, что «американская гегемония и диктат» ведет к «всеобщей унификации», а задача России – стать активным участником процесса создания образа будущего. И поскольку у России есть устремленность в будущее и желание созидать, то она может стать лидером в поиске новой концепции мирового развития и формирования многополярного мира. Лидерство России в этом процессе при этом, по его мнению, никак не противоречит движению к «многополярности».
России нужно идти по пути технологического лидерства и инновационного технологического развития, заявила преподаватель РУДН Дарья Сорокина. По ее мнению, российский народ является «суперэтносом», поэтому он не может дробиться на разные этнические группы: «Если ты служишь России, то ты русский». Также она считает, что россияне – это тот народ, который нуждается в мечте и сверхзадаче, например, обеспечение «мира для всего человечества», а не только хорошей жизни для «золотого миллиарда».
Сейчас люди могут думать, как «дать детям высшее образование», а не мыслят о том, что будет в XXII веке, посетовала заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова. Общественные же науки играют мировоззренческую роль, и последние 30 лет они воспитывали новые поколения – недаром даже в технических вузах есть базовые курсы гуманитарных наук, сказала Соколова. Но, по ее мнению, многие некритично воспринимали шаблоны, которые были заимствованы из западных курсов, в частности, в политологии. Зачастую такие шаблоны были инструментами западного влияния, утверждает эксперт. У общественных наук же в России есть запрос на собственную школу и собственное мировоззрение, добавила она.