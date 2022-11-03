Эксперты обсудили борьбу с «американским диктатом» и сверхзадачу российского народа

Сейчас люди могут думать, как «дать детям высшее образование», а не мыслят о том, что будет в XXII веке, посетовала заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова. Общественные же науки играют мировоззренческую роль, и последние 30 лет они воспитывали новые поколения – недаром даже в технических вузах есть базовые курсы гуманитарных наук, сказала Соколова. Но, по ее мнению, многие некритично воспринимали шаблоны, которые были заимствованы из западных курсов, в частности, в политологии. Зачастую такие шаблоны были инструментами западного влияния, утверждает эксперт. У общественных наук же в России есть запрос на собственную школу и собственное мировоззрение, добавила она.