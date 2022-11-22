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Грантополучателей Минкульта проверят на экстремизм

Также поддержку не получат творческие коллективы, связанные с распространением оружия массового уничтожения
Евгения Кузнецова Мария Истомина
В Минкультуры вслед за Минобрнауки решили запретить выдачу грантов организациям, причастным к экстремизму / Александр Щербак / ТАСС

Минкультуры России предложило установить запрет на получение грантов независимыми театральными и музыкальными коллективами, которые могут быть причастны к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Он дополняет правила предоставления из федерального бюджета субсидий НКО «на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов». Изменения предлагается внести в пункт 13 этих правил, который описывает требования к желающим получить грант организациям: «Дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных