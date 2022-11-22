Грантополучателей Минкульта проверят на экстремизм

Грантополучателей Минкульта проверят на экстремизмТакже поддержку не получат творческие коллективы, связанные с распространением оружия массового уничтожения
Минкультуры России предложило установить запрет на получение грантов независимыми театральными и музыкальными коллективами, которые могут быть причастны к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Он дополняет правила предоставления из федерального бюджета субсидий НКО «на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов». Изменения предлагается внести в пункт 13 этих правил, который описывает требования к желающим получить грант организациям: «Дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения».