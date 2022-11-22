Депутаты Госдумы добавят к законопроекту о запрете ЛГБТ пропаганду смены пола

Одобренные поправки предусматривают включение сайтов с ЛГБТ-пропагандой в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. По его словам, Роскомнадзор будет вести мониторинг в поисках такой информации. Также в законопроекте появится запрет на продажу товаров, содержащих запрещенную информацию. «Уже на текущей неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законов во втором и окончательном третьем чтениях», – заявил Хинштейн.