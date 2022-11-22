Депутаты Госдумы добавят к законопроекту о запрете ЛГБТ пропаганду смены пола

Депутаты Госдумы добавят к законопроекту о запрете ЛГБТ пропаганду смены полаПри этом уголовная ответственность за повторные нарушения и игры не одобрена
Комитет по информационной политике рекомендовал принять законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды с дополнительными поправками: вводится запрет на пропаганду не только нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, но и смены пола. Всего в комитет поступило 32 поправки, 12 из них рекомендованы к принятию.
Одобренные поправки предусматривают включение сайтов с ЛГБТ-пропагандой в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. По его словам, Роскомнадзор будет вести мониторинг в поисках такой информации. Также в законопроекте появится запрет на продажу товаров, содержащих запрещенную информацию. «Уже на текущей неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законов во втором и окончательном третьем чтениях», – заявил Хинштейн.