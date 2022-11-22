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Депутаты Госдумы добавят к законопроекту о запрете ЛГБТ пропаганду смены пола

При этом уголовная ответственность за повторные нарушения и игры не одобрена
Екатерина Гробман Мария Истомина
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн / Пресс-служба Госдумы

Комитет по информационной политике рекомендовал принять законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды с дополнительными поправками: вводится запрет на пропаганду не только нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, но и смены пола. Всего в комитет поступило 32 поправки, 12 из них рекомендованы к принятию.

Одобренные поправки предусматривают включение сайтов с ЛГБТ-пропагандой в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. По его словам, Роскомнадзор будет вести мониторинг в поисках такой информации. Также в законопроекте появится запрет на продажу товаров, содержащих запрещенную информацию. «Уже на текущей неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законов во втором и окончательном третьем чтениях», – заявил Хинштейн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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